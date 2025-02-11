Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» показала первенца от актера Смольянинова

Актриса Дарья Мельникова показала старшего сына в соцсети
Дарья Мельникова с сыном, фото: соцсети
Дарья Мельникова с сыном, фото: соцсети

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала первенца от Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), которого назвала в его честь. Актриса поделилась редкими домашними кадрами в соцсетях.

Первенцу артистов девять лет. У экс-супругов также подрастает шестилетний сын Марк. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом детей, но сохранила с ним нормальные отношения.

Актриса неоднократно подчеркивала в личном блоге, что не собирается покидать Россию вслед за бывшим мужем, который уехал после начала СВО. Мельникова просила оставить ее в покое и не просить комментировать высказывания Смольянинова.

В 2024 году знаменитость перестала скрывать отношения с коллегой Романом Набатовым. А 19 июня призналась, что вновь стала матерью. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения возлюбленного. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика звезда снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Мельникова тщательно скрывала свою третью беременность, но недавно призналась, что растит дочь.

Накануне Дарья Мельникова высказалась о многодетном материнстве. 