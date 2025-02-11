Звезда «Папиных дочек» показала первенца от актера Смольянинова

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала первенца от Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), которого назвала в его честь. Актриса поделилась редкими домашними кадрами в соцсетях.
Первенцу артистов девять лет. У экс-супругов также подрастает шестилетний сын Марк. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом детей, но сохранила с ним нормальные отношения.
Актриса неоднократно подчеркивала в личном блоге, что не собирается покидать Россию вслед за бывшим мужем, который уехал после начала СВО. Мельникова просила оставить ее в покое и не просить комментировать высказывания Смольянинова.
В 2024 году знаменитость перестала скрывать отношения с коллегой Романом Набатовым. А 19 июня призналась, что вновь стала матерью. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения возлюбленного. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика звезда снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Мельникова тщательно скрывала свою третью беременность, но недавно призналась, что растит дочь.
Накануне Дарья Мельникова высказалась о многодетном материнстве.