Колокольников в пиджаке на голое тело пришел на красную дорожку в Лос-Анджелесе

В январе 2024 года министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO и выразило свою обеспокоенность тем, что сербский актер с российским паспортом Милош Бикович, который должен был играть в сериале, поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО). В результате артист покинул проект «Белый лотос», и HBO принял решение расторгнуть с ним контракт.