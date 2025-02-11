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Колокольников в пиджаке на голое тело пришел на красную дорожку в Лос-Анджелесе

Российский актер Юрий Колокольников посетил премьеру третьего сезона сериала «Белый лотос»
Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Юрий Колокольников в пиджаке на голое тело пришел на кинопремьеру в США. Фото опубликовано на сайте WWD.

44-летний Колокольников вместе с женой Вильмой Кутавичюте посетил премьеру третьего сезона сериала «Белый лотос», которая состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе. Актер появился на мероприятии в молочном костюме, под который не стал надевать футболку или рубашку. Артист добавил к образу кеды в тон и очки.

Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru
Вильма Кутавичюте и Юрий Колокольников
Вильма Кутавичюте и Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

Вильма Кутавичюте выбрала черное платье с вырезами и блестящие босоножки на каблуках.

О том, что Юрий Колокольников снялся в «Белом лотосе», стало известно 28 января. Кинорежиссер Макс Шишкин заметил актера в трейлере третьего сезона сериала, который стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube. Съемки Колокольникова в проекте не анонсировались, кого именно он играет — неизвестно.

В январе 2024 года министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO и выразило свою обеспокоенность тем, что сербский актер с российским паспортом Милош Бикович, который должен был играть в сериале, поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО). В результате артист покинул проект «Белый лотос», и HBO принял решение расторгнуть с ним контракт.

Роль, которую изначально должен был исполнить Милош Бикович, досталась болгарскому актеру Джулиану Костову.