Умаров: популярность Пушкина сравнима со славой рок-звезд

«Когда ты стараешься понять, кем являлся Пушкин в свое время, сложно осознать, что такое звезда того масштаба, — сказал Умаров. — То есть когда поэзия была настолько популярной и буквально все читали его произведения, это сравнимо со славой разве что каких-то рок-звезд».