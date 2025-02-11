Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умаров: популярность Пушкина сравнима со славой рок-звезд

Режиссер «Пророка» объяснил, что создатели картины пытались найти параллель между музыкой и поэзией

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Популярность Александра Пушкина можно сравнить со славой рок-звезд. Об этом режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров сказал в беседе с ТАСС.

«Когда ты стараешься понять, кем являлся Пушкин в свое время, сложно осознать, что такое звезда того масштаба, — сказал Умаров. — То есть когда поэзия была настолько популярной и буквально все читали его произведения, это сравнимо со славой разве что каких-то рок-звезд».

Режиссер объяснил, что создатели фильма пытались найти параллель между музыкой и поэзией, которая поможет современному зрителю ловить «то ощущение Пушкина, которое было несколько веков назад».

Ранее Юра Борисов признался, что получил роль Пушкина еще до написания сценария.