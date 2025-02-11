Умаров: популярность Пушкина сравнима со славой рок-звезд

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Популярность Александра Пушкина можно сравнить со славой рок-звезд. Об этом режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров сказал в беседе с ТАСС.
«Когда ты стараешься понять, кем являлся Пушкин в свое время, сложно осознать, что такое звезда того масштаба, — сказал Умаров. — То есть когда поэзия была настолько популярной и буквально все читали его произведения, это сравнимо со славой разве что каких-то рок-звезд».
Режиссер объяснил, что создатели фильма пытались найти параллель между музыкой и поэзией, которая поможет современному зрителю ловить «то ощущение Пушкина, которое было несколько веков назад».
Ранее Юра Борисов признался, что получил роль Пушкина еще до написания сценария.