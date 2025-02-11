Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» заявила, что вскоре вернется в Россию

Наталья Андрейченко переехала в США в начале 90-х, в 2005 году вернулась в Россию, а с 2012-го преимущественно проживает в Мексике. Осенью 2024 года в одном из интервью актриса сообщила, что готова вернуться на родину ради хорошей роли и гордится тем, что она русская.