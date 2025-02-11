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Звезда «Чебурашки» улетела из России вслед за мужем

Актриса Ольга Кузьмина призналась, что улетела в отпуск без детей
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина

Озвучившая Чебурашку в одноименном фильме актриса Ольга Кузьмина улетела из России вслед за мужем шоуменом Евгением Апанасевичем. Звезда рассказала об этом в личном блоге, отметив, что они проведут отпуск без детей.

«План следующий: лечу из Москвы в Стамбул, там быстрая пересадка. Затем из Стамбула в Женеву, где мы встречаемся с Женей и продолжаем путь во Францию», — поделилась артистка.

Знаменитость отметила, что сына отправила к бабушке, а дочь осталась с ее подругой.

Кузьмина воспитывает первенца Гордея от психолога ОМОН Алексея Терещенко. Актриса развелась с отцом сына в 2019 году, и, по словам знаменитости, они сохранили дружеские отношения ради ребенка, оставив в прошлом все обиды. Экс-супруги вместе отмечают дни рождения мальчика и приходят к нему в школу на мероприятия.

В 2023 году артистка вышла замуж за Апанасевича и в том же году у них родилась девочка Мира-Мария.

У шоумена также есть дочь и сын от предыдущего брака, они живут со своей матерью в Белоруссии. Кузьмина отмечала, что давно познакомилась с детьми супруга и смогла с ними подружиться. Амелия-Франциска и Ян-Тадеуш периодически приезжают к отцу и проводят время с его новой семьей.

Ранее Кузьмина раскритиковала «Анору» и роль Юры Борисова.