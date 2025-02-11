Екатерина Вилкова показала редкое фото дочери от звезды «Не родись красивой»

Вилкова и Любимов поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и артистка согласилась, о чем ни разу не пожалела.