Екатерина Вилкова показала редкое фото дочери от звезды «Не родись красивой»

Актриса Екатерина Вилкова показала повзрослевшую дочь Павлу от звезды сериала «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка поделилась в личном блоге редкими кадрами с именинницей.
«Человек, который изменил мою жизнь навсегда. Мой первенец, ради которого я могу свернуть горы! Будь счастлива, крошка, и помни, что я всегда рядом. С днем рождения, мой ангел», — написала знаменитость.
Дочь пары занимается художественной гимнастикой. Вилкова говорила подписчикам, что восхищается своей девочкой и гордится ее успехами на соревнованиях. Павла пошла по стопам матери, которая в подростковом возрасте стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.
У артистов также есть общий 10-летний сын Петр.
Вилкова и Любимов поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и артистка согласилась, о чем ни разу не пожалела.