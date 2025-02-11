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Екатерина Вилкова показала редкое фото дочери от звезды «Не родись красивой»

Актриса поздравила дочь Павлу с днем рождения в соцсети

Актриса Екатерина Вилкова показала повзрослевшую дочь Павлу от звезды сериала «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка поделилась в личном блоге редкими кадрами с именинницей.

Екатерина Вилкова с дочерью Павлой, фото: соцсети
Екатерина Вилкова с дочерью Павлой, фото: соцсети

«Человек, который изменил мою жизнь навсегда. Мой первенец, ради которого я могу свернуть горы! Будь счастлива, крошка, и помни, что я всегда рядом. С днем рождения, мой ангел», — написала знаменитость.

Екатерина Вилкова с дочерью Павлой, фото: соцсети
Екатерина Вилкова с дочерью Павлой, фото: соцсети
Екатерина Вилкова с дочерью Павлой, фото: соцсети
Екатерина Вилкова с дочерью Павлой, фото: соцсети

Дочь пары занимается художественной гимнастикой. Вилкова говорила подписчикам, что восхищается своей девочкой и гордится ее успехами на соревнованиях. Павла пошла по стопам матери, которая в подростковом возрасте стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.

У артистов также есть общий 10-летний сын Петр.

Вилкова и Любимов поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и артистка согласилась, о чем ни разу не пожалела.