Брэдли Купер вышел на публику с дочерью от Ирины Шейк

Фотографы сняли, как отец и дочь покидали стадион после завершения игры. Оба были облачены в атрибутику команды «Филадельфия Иглз», демонстрируя свою преданность любимому клубу. Они о чем-то оживленно говорили и смеялись. Вечер оказался особенно запоминающимся для актера, поскольку его фавориты одержали победу в этом значимом противостоянии с «Канзас-Сити».