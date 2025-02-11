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Брэдли Купер вышел на публику с дочерью от Ирины Шейк

Актер посетил «Суперкубок 2025» с 8-летней дочерью Леей
Брэдли Купер
Брэдли КуперИсточник: Legion-Media.ru

Брэдли Купер, будучи преданным фанатом американского футбола, посетил «Суперкубок» в рамках матча команд «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити». Компанию актеру составила дочь Лея, рожденная в союзе с моделью Ириной Шейк.

Брэдли Купер с дочерью Леей
Брэдли Купер с дочерью ЛеейИсточник: Legion-Media

Фотографы сняли, как отец и дочь покидали стадион после завершения игры. Оба были облачены в атрибутику команды «Филадельфия Иглз», демонстрируя свою преданность любимому клубу. Они о чем-то оживленно говорили и смеялись. Вечер оказался особенно запоминающимся для актера, поскольку его фавориты одержали победу в этом значимом противостоянии с «Канзас-Сити».