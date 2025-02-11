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Звезда «Кухни» избавился от последней недвижимости в России

Mash: актер продал свою последнюю квартиру в Москве за 80 млн рублей
Андрей Бурковский
Андрей БурковскийИсточник: Кадр из сериала «Медиатор» (3 сезон)

Актер Андрей Бурковский продал свою четырехкомнатную квартиру в Москве, которая была последней недвижимостью артиста в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, жилье Бурковского площадью 130 кв. м находилось возле столичного метро «Аэропорт». Актер продал квартиру за 80 млн рублей. В октябре 2023 года СМИ сообщали, что после отъезда из России Бурковский сдавал свою московскую квартиру в аренду. SHOT утверждал, что на тот момент артист до сих пор выплачивал ипотеку за недвижимость.

Андрей Бурковский улетел вместе с женой и детьми из России в декабре 2022 года. Он проживает в США и развивает себя в актерстве. В 2023 году СМИ писали о возвращении Бурковского в Россию, но впоследствии артист опроверг эту информацию.

Бурковский известен по ролям в сериалах «Кухня», «Последний из Магикян» и шоу «Даешь молодежь!».