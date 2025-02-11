Звезда «Кухни» избавился от последней недвижимости в России

По данным Telegram-канала, жилье Бурковского площадью 130 кв. м находилось возле столичного метро «Аэропорт». Актер продал квартиру за 80 млн рублей. В октябре 2023 года СМИ сообщали, что после отъезда из России Бурковский сдавал свою московскую квартиру в аренду. SHOT утверждал, что на тот момент артист до сих пор выплачивал ипотеку за недвижимость.