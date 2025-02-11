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Юра Борисов раздал розы в московском метро

Актер в образе Александра Сергеевича Пушкина подарил пассажирам метро цветы
Юра Борисов, фото: Telegram-канал Юлии Темниковой
Юра Борисов, фото: Telegram-канал Юлии Темниковой

Актер Юра Борисов появился в московском метро в образе писателя Александра Пушкина. Об этом сообщила заместитель начальника Мосметро Юлия Темникова в Telegram-канале.

Борисов раздавал розы пассажирам метро на станции «Пушкинская».

Юра Борисов, фото: Telegram-канал Юлии Темниковой
Юра Борисов, фото: Telegram-канал Юлии Темниковой

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — написала Темникова.

Борисов сыграл известного писателя в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Картина расскажет о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес).

В широкий прокат лента выйдет 14 февраля. Кроме того, «Пророк» получил международный прокат.

23 января стало известно, что Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».