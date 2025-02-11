Екатерина Васильева опровергла информацию о плохом самочувствии

МОСКВА, 11 февраля./ТАСС/. Российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева опровергла информацию о том, что ей понадобилась экстренная помощь, отметив, что с ней все хорошо. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что актрисе понадобилась экстренная помощь врачей из-за обострившегося панкреатита.
«Все со мной хорошо», — сказала она.
Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. Она окончила ВГИК в 1967 году, училась у Владимира Белокурова. С 1967 по 1970 год работала в Московском драматическом театре им. Ермоловой, затем в театре «Современник» (1970−1974) и в МХАТ им. Горького (1974−1987).
В кино дебютировала в 1965 году и снялась в таких фильмах, как «Бумбараш» и «Обыкновенное чудо». В 1993 году ушла в Толгский монастырь, но вернулась к актерской карьере в 1996 году. В 2021 году приняла монашеский постриг с именем Василиса. Народная артистка РСФСР (1986), награждена орденом Почета (2010) и лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот». Была дважды замужем, есть сын — Дмитрий Рощин.