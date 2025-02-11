Екатерина Васильева опровергла информацию о плохом самочувствии

В кино дебютировала в 1965 году и снялась в таких фильмах, как «Бумбараш» и «Обыкновенное чудо». В 1993 году ушла в Толгский монастырь, но вернулась к актерской карьере в 1996 году. В 2021 году приняла монашеский постриг с именем Василиса. Народная артистка РСФСР (1986), награждена орденом Почета (2010) и лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот». Была дважды замужем, есть сын — Дмитрий Рощин.