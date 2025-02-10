Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что актер всегда работал с полной душевной отдачей и пользовался искренней любовью зрителей.
«Олег Александрович принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Олег Стриженов умер 9 февраля на 96-м году жизни. Он был известен по многим ролям: Фернандес в фильме «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона (1955, Владимир Каплуновский), Афанасий Никитин в фильме «Хождение за три моря» (1958, Василий Пронин и Ходжа Ахмад Аббас, СССР — Индия), Сергей Куклин и Роберт в комедии «Его звали Роберт» (1967, Илья Ольшвангер), Сергей Егоров в драме «Неподсуден» по рассказу Льва Ющенко «Командир» (1969, Владимир Краснопольский и Валерий Усков), князь Волконский в историко-романтическом фильме «Звезда пленительного счастья» (1975, Владимир Мотыль), Александр Гагарин в мелодраме «Вместо меня» (2000, Владимир и Ольга Басовы).