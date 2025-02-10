Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

«Олег Александрович принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.