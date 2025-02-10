Актер «Доктора Хауса» Брюс Френч скончался в возрасте 79 лет

Американский актер Брюс Френч, известный по ролям в сериале «Доктор Хаус» и фильме «Парк Юрского периода», ушел из жизни в возрасте 79 лет на фоне осложнений из-за болезни Альцгеймера, сообщает The Hollywood Reporter.
Как рассказала его супруга, актриса Эйлин Барнетт, артист скончался в минувшую пятницу, 7 февраля, в Лос-Анджелесе.
Известно, что заболевание выявили у Френча еще четыре года назад.
Фильмография Френча насчитывает более 150 кинокартин. Он отметился ролями в популярных сериалах, среди которых «Закон Лос-Анджелеса», «Элли Макбил», «Безумцы», «Доктор Хаус», «Западное крыло» и др.
Напомним, накануне стало известно о смерти народного артиста СССР Олега Стриженова.