Олега Стриженова не стало в московской больнице, куда он был госпитализирован для планового обследования и профилактики. За пару дней до смерти актер перенес инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти легенду советского кино не удалось.
Олег Александрович, чей талант был отмечен званием народного артиста СССР и рядом наград, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней и премией «Золотой орел» за вклад в киноискусство, за свою карьеру сыграл более тридцати ролей в кино, значительная часть которых были главными, а красота и обаяние сделали его одним из самых любимых актеров своего времени.
Строил вокзал в годы войны
Будущий артист родился в семье военнослужащего Александра Николаевича Стриженова и учительницы Ксении Алексеевны. В 1935 году семья переехала в Москву. В годы Великой Отечественной войны, когда отец и братья ушли на фронт, Олег работал в тылу, участвуя в строительстве Павелецкого вокзала и прокладке железной дороги.
После войны он поступил в Московское театральное художественно-техническое училище, а затем, в 1953 году, окончил Щукинское. Тогда же началась его актерская карьера в Государственном русском драматическом театре Эстонской ССР, куда он попал по направлению. В Таллине высокий, статный и аристократичный красавец обратил на себя внимание кинематографистов.
Позже зрителям посчастливилось видеть его на сцене Ленинградского государственного академического театра драмы имени Пушкина. По мере роста популярности и занятости в кино он переехал в Москву, служил в Театре-студии киноактера, в Московском художественном академическом театре имени Горького.
Стриженов создал множество запоминающихся образов в театре и кино. За особую утонченность и силу таланта его порой называли «советским Жераром Филипом» — привлекательный и талантливый французский актер был популярен во всем мире благодаря роли в фильме «Фанфан-Тюльпан».
Три попытки обрести счастье
В спутницы артист выбирал коллег по съемочной площадке. Первой супругой Стриженова стала актриса Марианна Бебутова — она была экранной возлюбленной Олега Александровича в «Оводе». Кинокартина принесла обоим бешеную популярность, к концу съемок они уже были мужем и женой. Дочь Наталья также выбрала актерскую судьбу, но рано умерла.
В браке со второй супругой Любовью Земляникиной у актера родился сын Александр, сегодня также известный актер, режиссер и телеведущий. Главной же любовью, с которой Олег Стриженов прожил долгие годы, оказалась Лионелла Пырьева. Они познакомились еще в молодости, но соединиться смогли лишь спустя много лет. Знакомые семьи убеждены, что именно забота супруги позволила артисту прожить столь долгую и счастливую жизнь.
Внешность героя-любовника и талант
Режиссеры охотно приглашали Стриженова на главные роли, готовы были закрывать глаза на сложности его характера и проявления "звездности", ведь участие актера в фильме гарантировало успех. Благодаря воспитанию — мама Олега Стриженова окончила Мариинскую гимназию, а папа был полковником Советской Армии и фронтовиком — актер идеально вписывался в образы офицеров, дворян, а его выразительный взгляд добавлял персонажам благородства.
Позже сам Олег Александрович не раз вспоминал в интервью, что из него «пытались сотворить подобие западноевропейского романтического героя». В итоге он сыграл большинство знаковых персонажей русской классики: Петра Гринева в «Капитанской дочке», Германна в «Пиковой даме». А вот от роли Андрея Болконского в «Войне и мире» Олег Стриженов отказался сам.
В память о выдающемся актере вспомним еще несколько его самых запоминающихся кинообразов.
«Овод» (1955)
Роль Артура Бертона, молодого революционера, стала первым колоссальным успехом Стриженова, а сам фильм «Овод» режиссера Александра Файнциммера по мотивам одноименного романа Этель Лилиан Войнич был признан классикой советского кино. Стриженов сыграл итальянского революционера, чья судьба и монологи оказались воплощением борьбы за свободу.
В СССР фильм был очень популярен, его посмотрели 39 миллионов зрителей. Образ Артура считается эталоном самоотверженности и внутренней силы. А в сочетании с внешностью актера он стал одним из самых привлекательных для женской аудитории персонажей.
«Мексиканец» (1955)
В фильме «Мексиканец» по мотивам одноименного рассказа Джека Лондона Олег Стриженов сыграл сразу две роли: Фелипе Ривера (он же Хосе Фернандес) и его отца Хоакина Фернандеса. По сюжету, мексиканские патриоты готовят восстание, и им нужны деньги на оружие. Ривера, чтобы заработать деньги для помощи повстанцам, выходит на боксерский ринг. Ему противостоит американский боксер Дэнни Уорд.
Стриженову пришлось освоить бокс, чтобы выглядеть убедительно в этой роли, фильм еще больше укрепил его амплуа героя-любовника.
«Сорок первый» (1956)
В драме «Сорок первый» Олегу Стриженову доверили роль белогвардейского офицера Вадима Николаевича Говорухи-Отрока. Фильм стал второй экранизацией одноименной повести Бориса Лавренева. Партнершей Стриженого по фильму утвердили Изольду Извицкую, сыгравшую красноармейку Марютку.
Сюжет разворачивается во время Гражданской войны. Отряд красноармейцев отступает в пустыне, и среди них находится Марютка, на счету которой уже 40 жизней белогвардейцев. Судьба сводит ее с Говорухой-Отроком, которого она конвоирует. Аристократичный и привлекательный офицер не может не понравиться девушке, между ними возникают чувства.
За эту роль Олег Стриженов был признан Союзом кинематографистов СССР лучшим актером года.
«Белые ночи» (1959)
В романтической драме «Белые ночи», снятой режиссером Иваном Пырьевым по одноименной повести Достоевского, Олег Стриженов исполнил роль Мечтателя. Действие фильма разворачивается в Петербурге 1840-х годов. Мечтатель, одинокий и оторванный от реальной жизни, уже несколько лет живет в большом городе. В одну из летних белых ночей на берегу Невы он встречает Настеньку. Пять ночей молодые люди гуляют по городу и рассказывают друг другу о себе. Главный герой влюбляется в Настеньку, и девушка обещает выйти за него замуж. Однако ее прежний возлюбленный возвращается, и Настенька оставляет Мечтателя снова одиноким.
Актер все так же романтичен, но нет уже привычного мужественного и революционного налета, и это еще больше вовлекает зрителя в сопереживания Мечтателю.
«Неподсуден» (1969)
В драме, снятой Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым по рассказу Льва Ющенко «Командир», Олег Стриженов сыграл летчика Егорова. В начале карьеры офицера оклеветал его друг Сорокин, из-за чего от него ушла любимая девушка. Спустя много лет девушка вышла замуж за Сорокина, и у них родился сын. И вот вся семья Сорокиных оказывается в самолете, которым управляет Егоров.
Зрители до сих пор спорят об этой ленте. Герой Стриженова выглядит идеалом мужчины, но остальные персонажи кажутся шаблонными и схематичными, они либо исключительно хорошие, либо абсолютно плохие. За роль в «Неподсудном» Олег Стриженов был вновь признан лучшим актером года по опросу журнала «Советский экран». Фильм посмотрели 43,3 миллиона зрителей.
«Звезда пленительного счастья» (1975)
В исторической драме «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, снятой к 150-летию восстания декабристов, Олег Стриженов сыграл князя Сергея Волконского. Фильм повествует о судьбах декабристов и их жен, последовавших за ними в сибирскую ссылку. Название фильма взято из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву», а сюжет перекликается с поэмой Некрасова «Русские женщины».
Благодаря яркому актерскому ансамблю фильм очень полюбился зрителям.
«Приступить к ликвидации» (1983)
В телевизионном детективе Бориса Григорьева «Приступить к ликвидации» Стриженов сыграл полковника милиции Ивана Данилова, начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа. Это экранизация романа Эдуарда Хруцкого «Четвертый эшелон» из серии произведений об Иване Данилове.
Действие разворачивается весной 1945 года в Западной Белоруссии, где орудует банда бывшего полицая Болеслава Крука. Одновременно в Москве расследуется убийство, которое приводит к связи с преступниками. Полковник Данилов и его команда проводят операцию по их ликвидации, привлекая к ней бывшего военного летчика Чистякова, ставшего пособником бандитов.
Роль Данилова стала одной из последних ярких работ Олега Стриженова в кино.