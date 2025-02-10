В романтической драме «Белые ночи», снятой режиссером Иваном Пырьевым по одноименной повести Достоевского, Олег Стриженов исполнил роль Мечтателя. Действие фильма разворачивается в Петербурге 1840-х годов. Мечтатель, одинокий и оторванный от реальной жизни, уже несколько лет живет в большом городе. В одну из летних белых ночей на берегу Невы он встречает Настеньку. Пять ночей молодые люди гуляют по городу и рассказывают друг другу о себе. Главный герой влюбляется в Настеньку, и девушка обещает выйти за него замуж. Однако ее прежний возлюбленный возвращается, и Настенька оставляет Мечтателя снова одиноким.