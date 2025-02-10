Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Стриженов: главный романтик советского кино и 7 его звездных ролей

9 февраля 2025 года на 96-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Рассказываем, благодаря каким ролям за актером закрепилось амплуа романтического героя
Ольга Корнеева
Автор Кино Mail
Олег Стриженов
Олег СтриженовИсточник: PersonaStars

Олега Стриженова не стало в московской больнице, куда он был госпитализирован для планового обследования и профилактики. За пару дней до смерти актер перенес инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти легенду советского кино не удалось. 

Олег Александрович, чей талант был отмечен званием народного артиста СССР и рядом наград, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней и премией «Золотой орел» за вклад в киноискусство, за свою карьеру сыграл более тридцати ролей в кино, значительная часть которых были главными, а красота и обаяние сделали его одним из самых любимых актеров своего времени.

Строил вокзал в годы войны

Олег Стриженов
Олег СтриженовИсточник: PersonaStars

Будущий артист родился в семье военнослужащего Александра Николаевича Стриженова и учительницы Ксении Алексеевны. В 1935 году семья переехала в Москву. В годы Великой Отечественной войны, когда отец и братья ушли на фронт, Олег работал в тылу, участвуя в строительстве Павелецкого вокзала и прокладке железной дороги.

После войны он поступил в Московское театральное художественно-техническое училище, а затем, в 1953 году, окончил Щукинское. Тогда же началась его актерская карьера в Государственном русском драматическом театре Эстонской ССР, куда он попал по направлению. В Таллине высокий, статный и аристократичный красавец обратил на себя внимание кинематографистов.

Позже зрителям посчастливилось видеть его на сцене Ленинградского государственного академического театра драмы имени Пушкина. По мере роста популярности и занятости в кино он переехал в Москву, служил в Театре-студии киноактера, в Московском художественном академическом театре имени Горького. 

Стриженов создал множество запоминающихся образов в театре и кино. За особую утонченность и силу таланта его порой называли «советским Жераром Филипом» — привлекательный и талантливый французский актер был популярен во всем мире благодаря роли в фильме «Фанфан-Тюльпан».

Три попытки обрести счастье 

В спутницы артист выбирал коллег по съемочной площадке. Первой супругой Стриженова стала актриса Марианна Бебутова — она была экранной возлюбленной Олега Александровича в «Оводе». Кинокартина принесла обоим бешеную популярность, к концу съемок они уже были мужем и женой. Дочь Наталья также выбрала актерскую судьбу, но рано умерла.

В браке со второй супругой Любовью Земляникиной у актера родился сын Александр, сегодня также известный актер, режиссер и телеведущий. Главной же любовью, с которой Олег Стриженов прожил долгие годы, оказалась Лионелла Пырьева. Они познакомились еще в молодости, но соединиться смогли лишь спустя много лет. Знакомые семьи убеждены, что именно забота супруги позволила артисту прожить столь долгую и счастливую жизнь.

Внешность героя-любовника и талант 

Олег Стриженов
Олег СтриженовИсточник: Legion-Media.ru

Режиссеры охотно приглашали Стриженова на главные роли, готовы были закрывать глаза на сложности его характера и проявления "звездности", ведь участие актера в фильме гарантировало успех. Благодаря воспитанию — мама Олега Стриженова окончила Мариинскую гимназию, а папа был полковником Советской Армии и фронтовиком — актер идеально вписывался в образы офицеров, дворян, а его выразительный взгляд добавлял персонажам благородства.

Позже сам Олег Александрович не раз вспоминал в интервью, что из него «пытались сотворить подобие западноевропейского романтического героя». В итоге он сыграл большинство знаковых персонажей русской классики: Петра Гринева в «Капитанской дочке», Германна в «Пиковой даме». А вот от роли Андрея Болконского в «Войне и мире» Олег Стриженов отказался сам.

В память о выдающемся актере вспомним еще несколько его самых запоминающихся кинообразов.

«Овод» (1955)

Олег Стриженов в фильме «Овод»
Олег Стриженов в роли Артура БертонаИсточник: кадр из фильма «Овод»

Роль Артура Бертона, молодого революционера, стала первым колоссальным успехом Стриженова, а сам фильм «Овод» режиссера Александра Файнциммера по мотивам одноименного романа Этель Лилиан Войнич был признан классикой советского кино. Стриженов сыграл итальянского революционера, чья судьба и монологи оказались воплощением борьбы за свободу.

В СССР фильм был очень популярен, его посмотрели 39 миллионов зрителей. Образ Артура считается эталоном самоотверженности и внутренней силы. А в сочетании с внешностью актера он стал одним из самых привлекательных для женской аудитории персонажей.

«Мексиканец» (1955)

Олег Стриженов в фильме «Мексиканец»
Олег Стриженов в роли Фелипе РивераИсточник: кадр из фильма «Мексиканец»

В фильме «Мексиканец» по мотивам одноименного рассказа Джека Лондона Олег Стриженов сыграл сразу две роли: Фелипе Ривера (он же Хосе Фернандес) и его отца Хоакина Фернандеса. По сюжету, мексиканские патриоты готовят восстание, и им нужны деньги на оружие. Ривера, чтобы заработать деньги для помощи повстанцам, выходит на боксерский ринг. Ему противостоит американский боксер Дэнни Уорд.

Стриженову пришлось освоить бокс, чтобы выглядеть убедительно в этой роли, фильм еще больше укрепил его амплуа героя-любовника.

«Сорок первый» (1956)

Олег Стриженов, Изольда Извицкая в фильме «Сорок первый»
Олег Стриженов, Изольда Извицкая в роли Вадима, МарюткиИсточник: кадр из фильма «Сорок первый»

В драме «Сорок первый» Олегу Стриженову доверили роль белогвардейского офицера Вадима Николаевича Говорухи-Отрока. Фильм стал второй экранизацией одноименной повести Бориса Лавренева. Партнершей Стриженого по фильму утвердили Изольду Извицкую, сыгравшую красноармейку Марютку.

Сюжет разворачивается во время Гражданской войны. Отряд красноармейцев отступает в пустыне, и среди них находится Марютка, на счету которой уже 40 жизней белогвардейцев. Судьба сводит ее с Говорухой-Отроком, которого она конвоирует. Аристократичный и привлекательный офицер не может не понравиться девушке, между ними возникают чувства. 

За эту роль Олег Стриженов был признан Союзом кинематографистов СССР лучшим актером года.

«Белые ночи» (1959)

Людмила Марченко, Олег Стриженов в фильме «Белые ночи»
Людмила Марченко, Олег Стриженов в роли Настеньки, МечтателяИсточник: кадр из фильма «Белые ночи»

В романтической драме «Белые ночи», снятой режиссером Иваном Пырьевым по одноименной повести Достоевского, Олег Стриженов исполнил роль Мечтателя. Действие фильма разворачивается в Петербурге 1840-х годов. Мечтатель, одинокий и оторванный от реальной жизни, уже несколько лет живет в большом городе. В одну из летних белых ночей на берегу Невы он встречает Настеньку. Пять ночей молодые люди гуляют по городу и рассказывают друг другу о себе. Главный герой влюбляется в Настеньку, и девушка обещает выйти за него замуж. Однако ее прежний возлюбленный возвращается, и Настенька оставляет Мечтателя снова одиноким.

Актер все так же романтичен, но нет уже привычного мужественного и революционного налета, и это еще больше вовлекает зрителя в сопереживания Мечтателю.

«Неподсуден» (1969)

Олег Стриженов в фильме «Неподсуден»
Олег Стриженов в роли Сергея ЕгороваИсточник: кадр из фильма «Неподсуден»

В драме, снятой Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым по рассказу Льва Ющенко «Командир», Олег Стриженов сыграл летчика Егорова. В начале карьеры офицера оклеветал его друг Сорокин, из-за чего от него ушла любимая девушка. Спустя много лет девушка вышла замуж за Сорокина, и у них родился сын. И вот вся семья Сорокиных оказывается в самолете, которым управляет Егоров.

Зрители до сих пор спорят об этой ленте. Герой Стриженова выглядит идеалом мужчины, но остальные персонажи кажутся шаблонными и схематичными, они либо исключительно хорошие, либо абсолютно плохие. За роль в «Неподсудном» Олег Стриженов был вновь признан лучшим актером года по опросу журнала «Советский экран». Фильм посмотрели 43,3 миллиона зрителей.

«Звезда пленительного счастья» (1975)

Олег Стриженов в фильме «Звезда пленительного счастья»
Олег Стриженов в роли Сергея ВолконскогоИсточник: кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

В исторической драме «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, снятой к 150-летию восстания декабристов, Олег Стриженов сыграл князя Сергея Волконского. Фильм повествует о судьбах декабристов и их жен, последовавших за ними в сибирскую ссылку. Название фильма взято из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву», а сюжет перекликается с поэмой Некрасова «Русские женщины».

Благодаря яркому актерскому ансамблю фильм очень полюбился зрителям.

«Приступить к ликвидации» (1983)

Дмитрий Орловский, Олег Стриженов в фильме «Приступить к ликвидации»
Дмитрий Орловский, Олег Стриженов в роли Чернышева, Ивана ДаниловаИсточник: кадр из фильма «Приступить к ликвидации»

В телевизионном детективе Бориса Григорьева «Приступить к ликвидации» Стриженов сыграл полковника милиции Ивана Данилова, начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа. Это экранизация романа Эдуарда Хруцкого «Четвертый эшелон» из серии произведений об Иване Данилове. 

Действие разворачивается весной 1945 года в Западной Белоруссии, где орудует банда бывшего полицая Болеслава Крука. Одновременно в Москве расследуется убийство, которое приводит к связи с преступниками. Полковник Данилов и его команда проводят операцию по их ликвидации, привлекая к ней бывшего военного летчика Чистякова, ставшего пособником бандитов.

Роль Данилова стала одной из последних ярких работ Олега Стриженова в кино.