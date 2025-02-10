Чулпан Хаматова о своей первой роли: «Сыграла, трясясь от страха»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), что в детстве не занималась актерским мастерством.
По словам Хаматовой, она получила свою первую роль только в 10−11 классе, когда была в лагере. Будущую звезду театра «Современник» утвердили на роль Маленького принца, героя известной сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
«И как-то я, трясясь от страха, сыграла этого Маленького принца. Все подходили и говорили: “Как здорово!” Это был мой единственный опыт», — поделилась знаменитость.
После этого, продолжила Хаматова, она начала подготовку к экзаменам в финансовую академию. Актриса готовилась к взрослой жизни, которая, как она считала, точно не должна быть связана с «непонятной и незнакомой профессией артиста».
«И вдруг я перечитываю “Бегущую по волнам” Грина, а там в самом начале, когда главный герой сидит в порту на чемоданах, есть словосочетание: “Несбывшаяся мечта”. Мне стало очень плохо и очень страшно. Я поняла, что такое может быть — однажды ты сидишь и понимаешь, что у тебя была мечта, но ты ничего не сделал [ради нее]», — вспомнила актриса.
Затем, заявила Хаматова, она пришла на прослушивание в Казанское театральное училище. Актриса была уверена, что ее не возьмут.
«А мне вместо того, чтобы сказать: “Куда ты, девочка, пришла”, — они говорят, что берут. К этому я была вообще не готова…» — отметила артистка.