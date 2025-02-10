Чулпан Хаматова о своей первой роли: «Сыграла, трясясь от страха»

«И вдруг я перечитываю “Бегущую по волнам” Грина, а там в самом начале, когда главный герой сидит в порту на чемоданах, есть словосочетание: “Несбывшаяся мечта”. Мне стало очень плохо и очень страшно. Я поняла, что такое может быть — однажды ты сидишь и понимаешь, что у тебя была мечта, но ты ничего не сделал [ради нее]», — вспомнила актриса.