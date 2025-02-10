Актера сериала «Штрафбат» обманули на 300 тыс. рублей

По данным издания, мошенница, представившаяся работницей Центробанка, заявила о необходимости перевода всех средств Топцова из своих банковских счетов на «безопасные». Актер сделал так, как она сказала. В итоге артист отдал злоумышленникам 300 тысяч рублей. На данный момент начато расследование.