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Актера сериала «Штрафбат» обманули на 300 тыс. рублей

Актер Владимир Топцов стал жертвой мошенников
Владимир Топцов
Владимир ТопцовИсточник: PersonaStars

Актер Владимир Топцов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает mk.ru.

Как отмечает издание, 63-летнему Топцову через мессенджер позвонили якобы сотрудники Пенсионного фонда. Они попросили продиктовать код из смс, чтобы «зарегистрировать» учетную запись о трудовой деятельности. Вскоре артисту позвонила якобы сотрудница Центробанка. Она уведомила, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан — неизвестные предприняли попытки перевода денежных средств на Украину.

По данным издания, мошенница, представившаяся работницей Центробанка, заявила о необходимости перевода всех средств Топцова из своих банковских счетов на «безопасные». Актер сделал так, как она сказала. В итоге артист отдал злоумышленникам 300 тысяч рублей. На данный момент начато расследование.

Владимир Топцов играл полковника Ивана Ивановича Телятникова в сериале «Штрафбат». В его фильмографии 15 работ. Он принял участие в таких проектах, как «Инсомния», «Участок», «Гражданин начальник», «Петербургские тайны», «Зверобой».