Натали Портман сыграет главную роль в романтической комедии Лины Данэм

Ранее Натали Портман появилась в чувственном нуаре «Женщина в озере» о судьбе двух женщин из разных социальных слоев в Балтиморе 1960-х. В мини-сериале по роману-бестселлеру Лоры Липпман актриса сыграла еврейскую домохозяйку, которая становится журналисткой и ищет взаимосвязь между двумя преступлениями. Она увлекается расследованием двух убийств — еврейской девочки Тесси и афроамериканки Клео (Моусес Ингрэм). Ей не терпится раскопать правду и найти виновных, ведь это совпадает с ее личными амбициями.