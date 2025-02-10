Натали Портман сыграет главную роль в романтической комедии Лины Данэм

Обладательница премии «Оскар» Натали Портман сыграет главную роль в романтической комедии с рабочим названием Good Sex («Хороший секс»), сценаристом и режиссером которой выступит обладательница премии «Золотой глобус» Лина Данэм («Девочки»). Об этом пишет Deadline.
Как отмечает издание, сейчас в моду вошли истории про романы с разницей в возрасте. По такому же сценарию будет развиваться сюжет и в новой картине с Натали Портман, героиня которой заведет роман с молодым мужчиной.
«Проведя десятилетие в неудачных отношениях, 40-летний семейный терапевт Элли по инициативе подруги ходит на свидания. В итоге героиня начинает встречаться с двумя разными мужчинами. У нее жаркий роман с 20-летним хипстером из Бруклина и гораздо более перспективные отношения с точки зрения стабильности с успешным 50-летним бизнесменом с Манхэттена. Элли попадает в комичные ситуации, стремясь разобраться в собственных противоречивых желаниях», — гласит синопсис.
Портман ранее признавалась, что восхищается режиссером Линой Данэм с тех пор, как посмотрела ее картину «Крошечная мебель» 2010 года, в которой постановщица сыграла и главную роль.
Помимо предстоящей работы в Good Sex, звезда фильмов «Черный лебедь» и «Май декабрь» также сейчас готовится к съемкам у Гая Ричи в «Источнике вечной молодости» и в The Gallerist у режиссера Кэти Янь.
Ранее Натали Портман появилась в чувственном нуаре «Женщина в озере» о судьбе двух женщин из разных социальных слоев в Балтиморе 1960-х. В мини-сериале по роману-бестселлеру Лоры Липпман актриса сыграла еврейскую домохозяйку, которая становится журналисткой и ищет взаимосвязь между двумя преступлениями. Она увлекается расследованием двух убийств — еврейской девочки Тесси и афроамериканки Клео (Моусес Ингрэм). Ей не терпится раскопать правду и найти виновных, ведь это совпадает с ее личными амбициями.