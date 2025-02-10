Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят 12 февраля

Народного артиста СССР Олега Стриженова, умершего в возрасте 95 лет, похоронят 12 февраля. Об этом сообщили в Михайловском театре.
В пресс-службе театра уточнили, что Екатерина Стриженова не сможет принять участие в спектакле «Женщины Есенина» 12 ферваля в связи с тем, что в этот день пройдут похороны ее свекра.
Олег Стриженов умер 9 февраля. Незадолго до этого он попал в больницу. Его супруга Лионелла сообщила, что в медучреждении он оказался планово.
Предварительной причиной смерти названы последствия ишемического инсульта.
Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что смерть Олега Стриженова является невосполнимой утратой для всего искусства.