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Самые долгожданные продолжения зарубежных сериалов в 2025-м: они возвращаются

С любимыми не расставайтесь! Читайте на Кино Mail подробности о выходе новых сезонов популярных сериалов: от «Игры в кальмара» до «Очень странных дел»
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

«Рассказ служанки», 6 сезон

Невероятно, но мрачный и захватывающий «Рассказ служанки» по роману Маргарет Этвуд продолжает выходить, а героиня Элизабет Мосс все еще пытается выжить в тоталитарном государстве Галаад. За пять сезонов из скрытной особы, вынужденной вынашивать чужого ребенка, Джун выросла в предводительницу карающей толпы.

Кстати, по одной из версий, выход шестого и финального сезона затянулся на три года из-за беременности исполнительниц главных ролей (Мосс и Ивонн Страховски). В каком-то смысле реальность зарифмовалась с сериальным сюжетом.

Когда: 8 апреля 2025 года.

«Черное зеркало», 7 сезон

Сериал-антология Чарли Брукера продолжает рассказывать тревожные сказки о влиянии технологий на человека. В седьмом сезоне «Черного зеркала» будет шесть эпизодов, сюжет которых хранится в тайне. Известно, что одна из серий станет сиквелом эпизода четвертого сезона «USS Каллистер» (там снимались Джесси Племонс и Кристин Милиоти).

Научно-фантастический проект всегда славился своим звездным составом, и предстоящий сезон не исключение. В новых сериях появятся Рашида Джонс, Крис О’Дауд, Эмма Коррин, Аквафина, Пол Джаматти и Питер Капальди.

Когда: 10 апреля.

«Одни из нас», 2 сезон

Кадр из сериала «Одни из нас»
Кадр из сериала «Одни из нас»

События второго сезона постапокалиптического роуд-муви «Одни из нас», основанного на компьютерной игре The Last of Us II, развернутся спустя пять лет после первого. Если в начале Джоэл и Элли скитались по изуродованному и опасному миру вместе, то в продолжении повзрослевшая Элли попытается отправиться в путешествие в одиночку.

Благодаря захватывающему сюжету, мрачной атмосфере и потрясающей игре Педро Паскаля и Беллы Рэмси за сериалом закрепился статус одной из лучших адаптаций видеоигр всех времен.

Второй сезон станет чуть короче первого и включит семь эпизодов. Вместе со знакомыми героями в сериале появятся новые персонажи, которых сыграют Кейтлин Дивер, Джеффри Райт, Изабела Мерсед и звезда «Битлджуса» Кэтрин О’Хара.

Когда: 13 апреля 2025 года.

«Игра в кальмара», 3 сезон

Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2 сезон)
Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2 сезон)

Южнокорейский триллер «Игра в кальмара», ставший мировой сенсацией и породивший миллион мемов, в 2025 году ждет финальный аккорд. Между выходом второго и третьего сезонов создатели заложили минимальный срок — всего полгода. Объясняется это тем, что две части снимались одновременно, а по сюжету они неразрывно связаны друг с другом.

Что будет? Разумеется, новые жестокие игры на выживание, где на арене страдают униженные и оскорбленные в зеленых трениках, а за кулисами восседают кукловоды-богачи. Главный героя попытается разоблачить эту извращенную шайку-лейку, но не факт, что у него выйдет.

Когда: 27 июня 2025 года.

«Медведь», 4 сезон

Кадр из сериала «Медведь» (2 сезон)
Кадр из сериала «Медведь» (2 сезон)

Джереми Аллен Уайт получал «Золотые глобусы» за каждый сезон «Медведя», и хочется, чтобы эта традиция не прерывалась. Хотя сериал продолжают называть комедией, он все больше превращается в шекспировскую трагедию, где герои противостоят неуправляемому року. И что бы ни предпринимал Карми, сражаясь с кастрюлями и внутренними демонами, кажется, он делает только хуже.

В четвертый сезон вернутся все, уже ставшие родными, герои, в том числе нервная, но любящая мать семейства Донна Берзатто в потрясающем исполнении Джейми Ли Кертис.

Когда: в июне 2025 года.

«И просто так», 3 сезон

Кадр из сериала «И просто так»
Кадр из сериала «И просто так»

Каждый по-своему оценивает продолжение культового «Секса в большом городе», сформировавшего у миллионов женщин представления о том, какими должны быть дружба и любовь. Но ясно одно: мы соскучились по героиням, как по лучшим подругам. В «И просто так» Кэрри, Миранда и Шарлотта заметно робеют перед новой реальностью, но строго чтут традицию совместных бранчей, поддерживают друг друга и отчаянно наряжаются.

В третьем эпизоде высадится следующий модный десант: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сарита Чоудри, а также Джон Корбетт в роли Эйдана. Есть и потери: героиню Сары Рамирес убрали из сюжета, а Ким Кэтролл, то есть Саманта, по-прежнему в Лондоне. Среди новых лиц — Рози О’Доннелл и Долли Уэллс.

Когда: точная дата пока не объявлена.

«Очень странные дела», 5 сезон

Кадр из сериала «Очень странные дела» (4 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (4 сезон)

Даже самые преданные фанаты устали ждать продолжения «Очень странных дел». Шутка ли, предыдущий сезон вышел аж летом 2022 года! События пятого и финального сезона будут происходить в 1987 году. Злодей-монстр Векна окончательно вышел из-под контроля и «накрыл» Изнанкой уютный Хоукинс. Остановить апокалипсис под силу только уже всем знакомым школьникам и непутевым взрослым.

Продюсированием, а также постановкой ряда эпизодов, занимаются Росс Даффер и Мэтт Даффер, а к своим ролям вернутся все-все-все: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Майя Хоук. Ужасно хочется увидеть, как все выросли и изменились.

Когда: до конца 2025 года.

«Утреннее шоу», 4 сезон

Кадр из сериала «Утреннее шоу»
Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Драма из жизни ведущих новостей вымышленного телеканала продолжает ловить летающие в воздухе тренды. «Утреннее шоу» чуть ли не единственное большое шоу, события которого происходят в реальном времени. Начав с движения #MeToo, сериал перешел на другие социальные проблемы и присмотрелся к герою Джона Хэмма, до боли напоминающему Илона Маска. В продолжении ждем появления дипфейков и искусственного интеллекта.

В четвертом сезоне ведущими актрисами останутся Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Также актерский состав пополнят две суперзвезды: Джереми Айронс, который сыграет отца журналистки Алекс, и Марион Котийяр в роли опытного оператора по имени Селин Дюмон.

Когда: точная дата пока не названа.

«Ведьмак», 4 сезон

Кадр из сериала «Ведьмак» (4 сезон)
Кадр из сериала «Ведьмак» (4 сезон)

Главным аттракционом четвертого «Ведьмака» станет громкая актерская рокировка: вместо Генри Кавилла убийцу нечисти Геральта из Ривии будет играть Лиам Хемсворт. Зато в целости и сохранности вернутся Аня Чалотра в роли колдуньи Йеннифэр, очень повзрослевшая Фрейя Аллан — феноменальная Цири, а также Джои Бэти — обаятельный бард Лютик, которому мы обязаны прилипчивой песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Подробности сюжета неизвестны, но ясно, что четвертый сезон — не последний. Кстати, у продолжения случился хороший прогрев: в 2024 году Анджей Сапковский выпустил про Ведьмака новую книгу, а в феврале вышел полнометражный аниме-фильм «Ведьмак: Сирены глубин».

Когда: во второй половине 2025 года.

«Уэнсдэй», 2 сезон

Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

В сериале о юной саркастичной наследнице семейства Аддамс Тим Бертон с коллегами смешал адский коктейль из истории взросления, детективного сюжета и черной комедии. У первого сезона «Уэнсдэй» был оглушительный успех, а тикток заполонило видео с причудливым танцем Дженны Ортеги. В продолжении готической мизантропке предстоит осилить новый семестр в академии Невермор, где учатся обладатели особых способностей.

Создатели обещают, что внимание заострится и на сложных отношениях Уэнсдэй с матерью, Мортишей Аддамс в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс. Среди интересных актерских приобретений — обещанное камео Леди Гаги.

Когда: в конце 2025 года.

«Грызня», 2 сезон

Кадр из сериала «Грызня»
Кадр из сериала «Грызня»

Черная комедия о том, как два культурных, на первый взгляд, человека чуть не перегрызли друг другу глотки, в 2023 году покатала зрителей на эмоциональных горках и отхватила пять «Эмми» и три «Золотых глобуса». Во второй сезон многострадальные персонажи Стивена Яна и Али Вонг не вернутся, хотя сами актеры продолжат выступать в качестве продюсеров.

Сюжетная линия второй «Грызни» будет совершено новой и с другими героями. На этот раз история замкнется на соперничестве двух супружеских пар на фоне элитного загородного клуба. Пару постарше сыграют Оскар Айзек и Кэри Маллиган, а помоложе — Чарльз Мелтон из «Май декабрь» и Кэйли Спэни из «Падения империи».

Когда: в конце 2025 года.

Список других продолжений зарубежных сериалов, у которых выйдут новые сезоны в 2025-м году: