События второго сезона постапокалиптического роуд-муви «Одни из нас», основанного на компьютерной игре The Last of Us II, развернутся спустя пять лет после первого. Если в начале Джоэл и Элли скитались по изуродованному и опасному миру вместе, то в продолжении повзрослевшая Элли попытается отправиться в путешествие в одиночку.