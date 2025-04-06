«Рассказ служанки», 6 сезон
Невероятно, но мрачный и захватывающий «Рассказ служанки» по роману Маргарет Этвуд продолжает выходить, а героиня Элизабет Мосс все еще пытается выжить в тоталитарном государстве Галаад. За пять сезонов из скрытной особы, вынужденной вынашивать чужого ребенка, Джун выросла в предводительницу карающей толпы.
Кстати, по одной из версий, выход шестого и финального сезона затянулся на три года из-за беременности исполнительниц главных ролей (Мосс и Ивонн Страховски). В каком-то смысле реальность зарифмовалась с сериальным сюжетом.
Когда: 8 апреля 2025 года.
«Черное зеркало», 7 сезон
Сериал-антология Чарли Брукера продолжает рассказывать тревожные сказки о влиянии технологий на человека. В седьмом сезоне «Черного зеркала» будет шесть эпизодов, сюжет которых хранится в тайне. Известно, что одна из серий станет сиквелом эпизода четвертого сезона «USS Каллистер» (там снимались Джесси Племонс и Кристин Милиоти).
Научно-фантастический проект всегда славился своим звездным составом, и предстоящий сезон не исключение. В новых сериях появятся Рашида Джонс, Крис О’Дауд, Эмма Коррин, Аквафина, Пол Джаматти и Питер Капальди.
Когда: 10 апреля.
«Одни из нас», 2 сезон
События второго сезона постапокалиптического роуд-муви «Одни из нас», основанного на компьютерной игре The Last of Us II, развернутся спустя пять лет после первого. Если в начале Джоэл и Элли скитались по изуродованному и опасному миру вместе, то в продолжении повзрослевшая Элли попытается отправиться в путешествие в одиночку.
Благодаря захватывающему сюжету, мрачной атмосфере и потрясающей игре Педро Паскаля и Беллы Рэмси за сериалом закрепился статус одной из лучших адаптаций видеоигр всех времен.
Второй сезон станет чуть короче первого и включит семь эпизодов. Вместе со знакомыми героями в сериале появятся новые персонажи, которых сыграют Кейтлин Дивер, Джеффри Райт, Изабела Мерсед и звезда «Битлджуса» Кэтрин О’Хара.
Когда: 13 апреля 2025 года.
«Игра в кальмара», 3 сезон
Южнокорейский триллер «Игра в кальмара», ставший мировой сенсацией и породивший миллион мемов, в 2025 году ждет финальный аккорд. Между выходом второго и третьего сезонов создатели заложили минимальный срок — всего полгода. Объясняется это тем, что две части снимались одновременно, а по сюжету они неразрывно связаны друг с другом.
Что будет? Разумеется, новые жестокие игры на выживание, где на арене страдают униженные и оскорбленные в зеленых трениках, а за кулисами восседают кукловоды-богачи. Главный героя попытается разоблачить эту извращенную шайку-лейку, но не факт, что у него выйдет.
Когда: 27 июня 2025 года.
«Медведь», 4 сезон
Джереми Аллен Уайт получал «Золотые глобусы» за каждый сезон «Медведя», и хочется, чтобы эта традиция не прерывалась. Хотя сериал продолжают называть комедией, он все больше превращается в шекспировскую трагедию, где герои противостоят неуправляемому року. И что бы ни предпринимал Карми, сражаясь с кастрюлями и внутренними демонами, кажется, он делает только хуже.
В четвертый сезон вернутся все, уже ставшие родными, герои, в том числе нервная, но любящая мать семейства Донна Берзатто в потрясающем исполнении Джейми Ли Кертис.
Когда: в июне 2025 года.
«И просто так», 3 сезон
Каждый по-своему оценивает продолжение культового «Секса в большом городе», сформировавшего у миллионов женщин представления о том, какими должны быть дружба и любовь. Но ясно одно: мы соскучились по героиням, как по лучшим подругам. В «И просто так» Кэрри, Миранда и Шарлотта заметно робеют перед новой реальностью, но строго чтут традицию совместных бранчей, поддерживают друг друга и отчаянно наряжаются.
В третьем эпизоде высадится следующий модный десант: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сарита Чоудри, а также Джон Корбетт в роли Эйдана. Есть и потери: героиню Сары Рамирес убрали из сюжета, а Ким Кэтролл, то есть Саманта, по-прежнему в Лондоне. Среди новых лиц — Рози О’Доннелл и Долли Уэллс.
Когда: точная дата пока не объявлена.
«Очень странные дела», 5 сезон
Даже самые преданные фанаты устали ждать продолжения «Очень странных дел». Шутка ли, предыдущий сезон вышел аж летом 2022 года! События пятого и финального сезона будут происходить в 1987 году. Злодей-монстр Векна окончательно вышел из-под контроля и «накрыл» Изнанкой уютный Хоукинс. Остановить апокалипсис под силу только уже всем знакомым школьникам и непутевым взрослым.
Продюсированием, а также постановкой ряда эпизодов, занимаются Росс Даффер и Мэтт Даффер, а к своим ролям вернутся все-все-все: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Майя Хоук. Ужасно хочется увидеть, как все выросли и изменились.
Когда: до конца 2025 года.
«Утреннее шоу», 4 сезон
Драма из жизни ведущих новостей вымышленного телеканала продолжает ловить летающие в воздухе тренды. «Утреннее шоу» чуть ли не единственное большое шоу, события которого происходят в реальном времени. Начав с движения #MeToo, сериал перешел на другие социальные проблемы и присмотрелся к герою Джона Хэмма, до боли напоминающему Илона Маска. В продолжении ждем появления дипфейков и искусственного интеллекта.
В четвертом сезоне ведущими актрисами останутся Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Также актерский состав пополнят две суперзвезды: Джереми Айронс, который сыграет отца журналистки Алекс, и Марион Котийяр в роли опытного оператора по имени Селин Дюмон.
Когда: точная дата пока не названа.
«Ведьмак», 4 сезон
Главным аттракционом четвертого «Ведьмака» станет громкая актерская рокировка: вместо Генри Кавилла убийцу нечисти Геральта из Ривии будет играть Лиам Хемсворт. Зато в целости и сохранности вернутся Аня Чалотра в роли колдуньи Йеннифэр, очень повзрослевшая Фрейя Аллан — феноменальная Цири, а также Джои Бэти — обаятельный бард Лютик, которому мы обязаны прилипчивой песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».
Подробности сюжета неизвестны, но ясно, что четвертый сезон — не последний. Кстати, у продолжения случился хороший прогрев: в 2024 году Анджей Сапковский выпустил про Ведьмака новую книгу, а в феврале вышел полнометражный аниме-фильм «Ведьмак: Сирены глубин».
Когда: во второй половине 2025 года.
«Уэнсдэй», 2 сезон
В сериале о юной саркастичной наследнице семейства Аддамс Тим Бертон с коллегами смешал адский коктейль из истории взросления, детективного сюжета и черной комедии. У первого сезона «Уэнсдэй» был оглушительный успех, а тикток заполонило видео с причудливым танцем Дженны Ортеги. В продолжении готической мизантропке предстоит осилить новый семестр в академии Невермор, где учатся обладатели особых способностей.
Создатели обещают, что внимание заострится и на сложных отношениях Уэнсдэй с матерью, Мортишей Аддамс в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс. Среди интересных актерских приобретений — обещанное камео Леди Гаги.
Когда: в конце 2025 года.
«Грызня», 2 сезон
Черная комедия о том, как два культурных, на первый взгляд, человека чуть не перегрызли друг другу глотки, в 2023 году покатала зрителей на эмоциональных горках и отхватила пять «Эмми» и три «Золотых глобуса». Во второй сезон многострадальные персонажи Стивена Яна и Али Вонг не вернутся, хотя сами актеры продолжат выступать в качестве продюсеров.
Сюжетная линия второй «Грызни» будет совершено новой и с другими героями. На этот раз история замкнется на соперничестве двух супружеских пар на фоне элитного загородного клуба. Пару постарше сыграют Оскар Айзек и Кэри Маллиган, а помоложе — Чарльз Мелтон из «Май декабрь» и Кэйли Спэни из «Падения империи».
Когда: в конце 2025 года.
Список других продолжений зарубежных сериалов, у которых выйдут новые сезоны в 2025-м году:
- «Андор», 2 сезон
- «Покерфейс», 2 сезон
- «Убийства в одном здании», 5 сезон
- «Мэр Кингстауна», 4 сезон
- «Миротворец», 2 сезон
- «Песочный человек», 2 сезон
- «Ходячие мертвецы. Мертвый город», 2 сезон
- «Ходячие мертвецы. Дэрил Диксон», 3 сезон
- «Декстер: Воскрешение» — продолжение сериала «Декстер»
- «Бегущий по лезвию 2099» — часть франшизы «Бегущий по лезвию»
- «Чужой: Земля» — часть франшизы «Чужой»
- «Рыцарь Семи Королевств» — приквел «Игры престолов»