Джереми Аллен Уайт получал «Золотые глобусы» за каждый сезон «Медведя», и хочется, чтобы эта традиция не прерывалась. Хотя сериал продолжают называть комедией, он все больше превращается в шекспировскую трагедию, где герои противостоят неуправляемому року. И что бы ни предпринимал Карми, сражаясь с кастрюлями и внутренними демонами, кажется, он делает только хуже.