Чем ближе 97-я церемония вручения призов Американской киноакадемии, тем больше накаляются страсти. И не только из-за того, кто станет обладателем золотой статуэтки. Церемония раздачи «Оскаров» сама по себе — грандиозное шоу, которое нередко сопровождается скандалами. Вспомним самые громкие из них.
1. Первый публичный отказ от «Оскара» (1936)
История знает три случая отказа от «Оскара». Первым такой поступок совершил в 1936 году литератор Дадли Николс. Он был удостоен премии за лучший сценарий к ленте «Осведомитель». Причиной инцидента стал, как сказали бы сейчас, трудовой спор. В 1930-е годы в Голливуде только возникла гильдия сценаристов, и киноакадемия не хотела признавать новую профсоюзную организацию.
В знак протеста и чтобы поддержать коллег, Николс не пошел на торжество и публично отказался от приза. Организаторы дважды присылали ему награду по почте, но принципиальный сценарист так не принял ее.
2. Только для белых (1940)
В 1940 году «Оскар» впервые не достался чернокожему актеру. Точнее, актрисе. Хэтти МакДэниел, исполнившая роль служанки в «Унесенных ветром», победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Решение киноакадемиков тогда было само по себе скандальным, ведь в США процветал расизм. Достаточно сказать, что в отель Лос-Анджелеса, где проходила церемония, темнокожим вход был заказан. Так что продюсеру пришлось специально договариваться с администрацией отеля насчет Хэтти.
МакДэниел все-таки пропустили, но посадили за отдельный столик в конце зала, подальше от белых коллег. Так что, когда она услышала свое имя, ей пришлось долго пробираться к сцене. Присуждение кинопремии темнокожей актрисе вызвало волну общественного возмущения. Но имя Хэтти МакДэниел навсегда вошло в историю Голливуда. Следующей афроамериканкой, получившей «Оскар», стала спустя 51 год Вупи Голдберг.
3. Брандо и «Оскар» по доверенности (1973)
На 45-й церемонии вручения «Оскар» за лучшую мужскую роль был присужден Марлону Брандо, воплотившему образ Вито Корлеоне в картине «Крестный отец». Однако вместо него на сцену вышла девушка в национальном наряде апачей. Сашин Литтлфатер (так звали незнакомку, чьи предки были коренным населением Америки) оставила статуэтку ведущему и зачитала открытое письмо Брандо, в котором он отказывался от премии в знак того, что он протестует против дискриминации индейцев.
К дискриминации, по мнению Марлона Брандо был причастен и Голливуд, своими фильмами формируя мнение об индейцах как о злодеях и дикарях. Инцидент вызвал бурные дискуссии в СМИ. Некоторые коллеги поддержали актера, другие резко осудили. После этого скандала Академия запретила получение «Оскаров» по доверенности.
4. Голый протест (1974)
Год спустя произошел инцидент, нарушающий всяческие приличия. В кульминационный момент, когда ведущий Дэвид Нивен намеревался пригласить Элизабет Тейлор для объявления лучшего фильма, по сцене пробежал обнаженный человек. Он двигался позади ведущего, и в зале послышались смешки и возгласы.
Нивен не сразу понял, что происходит, но быстро нашелся и пошутил, дескать, некоторые люди не могут прославиться иначе, как раздевшись и продемонстрировав свои недостатки. Возмутителем спокойствия оказался фотограф и борец за права Роберт Опель. Любопытно, что его не арестовали. А позже он даже дал пресс-конференцию, призвав людей «не стесняться обнажаться на публике».
5. Кража века (2000)
«Оскар» эпохи миллениума мог войти в историю как церемония без статуэток. За семь дней до мероприятия выяснилось, что 55 золотых фигурок похищены со склада транспортной компании, находившегося неподалеку от Города ангелов. Однако спустя несколько дней статуэтки были найдены на мусорке человеком без определенного места жительства по имени Уилли Фалджир. Его отблагодарили суммой в 50 тысяч долларов и пригласительным билетом на церемонию.
Позже были установлены имена злоумышленников. Ими оказались два работника этой самой транспортной компании. Не сумев продать «трофеи», незадачливые воры попросту выбросили их. Кстати, вес каждой фигурки составляет 3,85 кг. С 1983 года вожделенных «золотых рыцарей» отливают на заводе компании R.S. Owens and Company в Чикаго.
6. Прах на красной дорожке (2012)
Скандалы случаются не только на сцене, но и на подступах к ней. Британский комик Саша Барон Коэн вышел на красную дорожку в образе героя из своего фильма «Диктатор». В руках он держал погребальную урну с портретом Ким Чен Ира. Актер заявил, что в урне находится прах политика, который всегда мечтал побывать на церемонии. После того, как Саша Барон Коэн начал разбрасывать содержимое урны на ковровую дорожку и окружающих, его вывели полицейские.
7. Рискованная шутка (2016)
Комик Крис Рок не раз попадал в неприятные ситуации из-за своего острого языка и юмора на грани. В 2016 году, будучи ведущим церемонии, он посоветовал академикам включить в «Оскар» новую номинацию — «Лучший чернокожий друг». Потом Рок пригласил на сцену детей азиатского происхождения, сообщив, что они без устали трудятся в компании, занимающейся подсчетом голосов.
Крис добавил, что если кого-то из присутствующих расстроила шутка, то он может написать об этом, используя свой телефон, который тоже сделан детьми из бедных стран. Гости церемонии (и не только они) действительно взялись за телефоны, и соцсети наполнились хейтом в адрес шутника. Позже представители Американской киноакадемии извинились за его поведение.
8. Пощечина от Уилла Смита (2022)
Несколько лет спустя, вновь выступая в роли ведущего, Крис Рок весьма рискованно пошутил насчет бритой головы жены Уилла Смита Джады Пинкетт Смит. Звездный супруг юмор не оценил. Смит вышел на сцену и ударил Рока по лицу. Поначалу многие подумали, что это постановочная пощечина, но оказалось, Уилл решил таки образом защитить честь Джады, которая страдает от алопеции. Киноакадемики все же осудили звезду «Людей в черном» и запретили артисту посещать церемонию в течение 10 лет.