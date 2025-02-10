Скандалы случаются не только на сцене, но и на подступах к ней. Британский комик Саша Барон Коэн вышел на красную дорожку в образе героя из своего фильма «Диктатор». В руках он держал погребальную урну с портретом Ким Чен Ира. Актер заявил, что в урне находится прах политика, который всегда мечтал побывать на церемонии. После того, как Саша Барон Коэн начал разбрасывать содержимое урны на ковровую дорожку и окружающих, его вывели полицейские.