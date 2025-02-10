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Звезда «Безумного Макса» может сыграть в фильме российского режиссера Балагова

Variety: Кантемир Балагов пригласил в свой новый фильм звезду «Безумного Макса»
Кантемир Балагов
Кантемир БалаговИсточник: Legion-Media.ru

Голливудские звезды Барри КеоганБанши Инишерина») и Райли КиоБезумный Макс: Дорога ярости») приглашены на главные роли в англоязычном дебюте российского режиссера Кантемира Балагова. Об этом сообщает Variety.

Картина будет называться Butterfly Jam (в переводе — «Варенье из бабочек»). По данным СМИ, фильм будет снят на английском языке и посвящен взаимоотношениям отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси.

Фильм Кантемира Балагова, отмечает Variety, станет второй попыткой режиссера попасть в Голливуд. В 2021 году сообщалось, что режиссер снимет пилотные эпизоды по игре The Last of Us, но позднее постановщик покинул проект из-за творческих разногласий с шоураннерами.

Согласно информации Variety, в финальной версии было использовано около около 40% отснятого Балаговым материала.

Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

В 2019 году Балагов показал на Каннском фестивале свой второй фильм «Дылда». Картина получила приз за лучшую режиссуру. В том же году Россия выдвигала фильм на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».