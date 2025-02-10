Айла Фишер впервые рассказала о своем разводе со звездой «Бората»

В своей книге «Восстающая Ребел» актриса назвала Барона Коэна «придурком» и заявила, что он оказывал на нее давление во время съемок откровенных сцен в картине «Братья из Гримсби». Тот, в свою очередь, обвинил Уилсон в клевете и вскоре добился того, чтобы глава, в которой содержатся «явно ложные утверждения», была отредактирована. Впрочем, на его развод с Фишер это никак не повлияло.