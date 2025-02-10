Звезда «Девушек с Макаровым» появилась на публике в откровенном наряде

Актриса Наталья Бардо появилась на публике в откровенном наряде, обнажив тело. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» приехала с подругами в один из известных ресторанов Дубая и прошлась по красной дорожке. Артистка позировала в брюках с низкой посадкой и микро-топе и показала кадры в личном блоге.
Знаменитость рассказывала, что после родов за два месяца избавилась от 17 лишних килограммов. По словам Бардо, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения актриса не прибегала. Она продолжает следить за питанием, сократив до минимума употребление углеводов, однако строгих диет не соблюдает. А также звезда занимается йогой и пилатесом.
Артистка стала матерью 31 мая 2016 года, она родила сына Эрика от кинорежиссера Марюса Вайсберга, который старше ее на 17 лет. Бардо признавалась, что не мечтала о детях и радовалась бесплодию, однако забеременела несмотря на диагноз и родила здорового мальчика.