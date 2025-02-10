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Звезда «Великолепного века» прилетел в Россию в меховой шапке

Бурак Озчивит первым делом отправился в Татарстан

Бурак Озчивит прилетел в Россию, чтобы принять участие в концертной программе «Музыка турецких сериалов». Первым делом актер отправился в Альметьевск, где прошлым летом он также побывал, снимаясь в фильме «Елки 11».

Бурак Озчивит, фото: соцсети
Бурак Озчивит, фото: соцсети

В личном блоге звезда «Великолепного века» опубликовал фото, которые сделал на фоне леса и сугробов. 40-летний актер был запечатлен в черном пуховике и рыжей меховой шапке.

«Москва», — лаконично подписал Озчивит кадры, добавив смайлики в виде снега и замерзшего человечка.

Поклонники признались, что с нетерпением ждут его на концерте. Некоторые пошутили: турецкой кинозвезде нужно объяснить, что Альметьевск — это совсем не Москва.

Бурак Озчивит, фото: соцсети
Бурак Озчивит, фото: соцсети

Напомним, в последнее время Бурак Озчивит часто принимает участие в российских проектах. Помимо новой части франшизы «Елки», он снялся в сериале «Я к тебе надолго».

По сюжету, герой Озчивита неожиданно приезжает в Россию в гости к Марине, ее играет актриса Юлия Калашникова. Вместе героям предстоит «преодолеть культурные различия, капризы погоды, кулинарные испытания и даже детские травмы».