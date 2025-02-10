«Вот наш режиссер Женя сказал, что меня можно на вертолете куда-то отправлять, и я все равно вернусь. Господа! Товарищи продюсеры, режиссеры, ну хватит, ну пожалуйста! Я фея на самом деле. Можно меня никуда, ни за каким астероидом не отправлять?» — сказала артистка со сцены.