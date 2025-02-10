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Пересильд попросила больше не отправлять ее в космос: «Хватит, пожалуйста»

Актриса пошутила, что чувствует себя феей
Юлия Пересильд на премьере фильма «On и Она», фото: пресс-служба
Юлия Пересильд на премьере фильма «On и Она», фото: пресс-служба

Юлия Пересильд презентовала новый фильм со своим участием «On и Она», в центре сюжета которого — отношения героини с искусственным интеллектом.

Режиссер Евгений Корчагин со сцены поблагодарил актрису и отметил, что она «гениальный человек, который справится с любыми трудностями», даже с полетом в космос на вертолете.

«Если представить, что ей предстоит лететь в космос одной и даже не на ракете, а на каком-нибудь винтовом самолете, она правда туда полетит. Естественно, высадится на астероид, который летит на Землю, естественно, остановит его и вернется целой и невредимой. Потому что это просто гениальный человек», — заявил Корчагин.

Пересильд эмоционально отреагировала на слова режиссера и иронично попросила, чтобы кинематографисты перестали ее куда-либо отправлять.

«Вот наш режиссер Женя сказал, что меня можно на вертолете куда-то отправлять, и я все равно вернусь. Господа! Товарищи продюсеры, режиссеры, ну хватит, ну пожалуйста! Я фея на самом деле. Можно меня никуда, ни за каким астероидом не отправлять?» — сказала артистка со сцены.

Вызов
Вызов

Напомним, в 2021 году Юлия Пересильд отправилась на МКС вместе с режиссером Климом Шипенко для съемок фильма «Вызов». Она стала пятой женщиной в истории СССР и России, побывавшей в космосе, и первой в мире актрисой, снимавшейся в условиях реальной невесомости.