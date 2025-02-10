Евгений Цыганов высказался о рабочих конфликтах с Юлией Снигирь

Евгений Цыганов стал гостем утреннего шоу «Первая Смена» на «Ретро FM» и рассказал о том, каково ему работать с женой, актрисой Юлией Снигирь, в одних проектах. Актер вспомнил картину «Мастер и Маргарита», где они сыграли главные роли.
Он признался, что ему нравилось сниматься с супругой в этом фильме, но также отметил, что на работе у них нередко случаются конфликты.
«Иногда можем разойтись в моменте, причем категорически. Такие случаи бывали. Это очень волнительно и непросто. Юлю подвешивали на какие-то крюки, топили, раздевали, переворачивали, целовали коленки и так далее. Ну, а что делать? А когда приходили домой, делились друг с другом тем, как прошел день», — признался актер.
Снигирь ранее рассказывала, что ей не очень нравится, когда муж что-то советует по работе. По словам звезды сериала «Хождение по мукам», она такие слова сразу принимает на личный счет.
«Я не очень люблю, когда мне партнеры что-то советуют. Хотя нет, вру, наверное, я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счет сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене», — объясняла актриса.
Напомним, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились на съемках фильма «С чего начинается Родина» в 2014 году. Спустя два года у пары родился сын Федор, а еще через три они официально стали мужем и женой.
У Цыганова также есть семеро детей, которые появились в союзе с актрисой Ириной Леоновой. Старшая дочь артистов пошла по их стопам. В конце прошлого года Полина Цыганова вместе со знаменитым отцом вела открытие кинофестиваля «Зимний».
Ранее Евгений Цыганов опубликовал редкое фото с 19-летней дочерью.