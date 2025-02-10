Евгений Цыганов высказался о рабочих конфликтах с Юлией Снигирь

«Я не очень люблю, когда мне партнеры что-то советуют. Хотя нет, вру, наверное, я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счет сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене», — объясняла актриса.