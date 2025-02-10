Игорь Петренко признался, что у него хорошие отношения со старшими детьми — 18-летним Матвеем и 16-летним Корнеем, — рожденными в браке с Екатериной Климовой. Актер также рассказал, как проводит время с сыновьями.
«Мы можем просто ходить гулять. Вот недавно на коньках катались. У нас очень доверительные отношения. Я стараюсь, скажем так, воспитывать и культивировать отношения. Мама — это мама. Что бы ни было, она самая лучшая на свете», — рассказал звезда сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» в шоу «Ты не поверишь!».
Несколько лет назад Петренко задолжал бывшей жене около десяти миллионов рублей по алиментам. В прошлом году стало известно, что актер погасил большую часть долга. Как сообщают СМИ, ему осталось выплатить чуть более миллиона рублей.
Актер признался, что ему приходится много работать, чтобы выплачивать задолженность и содержать новую семью.
«Приходится чем-то жертвовать. Семьей. Это время такое», — отметил Петренко.
Напомним, Екатерина Климова и Игорь Петренко развелись в 2014 году после десяти лет брака. Вскоре актер женился на актрисе Кристине Бродской. Во втором браке у него родились три дочери.