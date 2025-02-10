«Мы можем просто ходить гулять. Вот недавно на коньках катались. У нас очень доверительные отношения. Я стараюсь, скажем так, воспитывать и культивировать отношения. Мама — это мама. Что бы ни было, она самая лучшая на свете», — рассказал звезда сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» в шоу «Ты не поверишь!».