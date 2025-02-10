«Ленфильм» завершил съемки драмы с участием Марка Эйдельштейна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. «Ленфильм» завершил съемки кинокартины «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном («Анора» и «Сто лет тому вперед»), сообщила пресс-служба киностудии. Фильм по одноименной пьесе Анастасии Букреевой создается при поддержке Минкультуры России и фонда «Кинопрайм».
«Съемки проходили на Васильевском острове и Петроградской стороне, на центральных улицах и в легендарных дворах города. Зрителей ожидает путешествие по Петербургу парадному и по его темной стороне: “заброшкам”, окраинам и подземным переходам», — говорится в сообщении пресс-службы.
По сюжету в жизни 16-летнего Мота наступает «апокалипсис», когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме. «Ганди молчал по субботам» — история о том, что настоящий дом — не крыша над головой, а человек рядом, способный тебя услышать.
Режиссером фильма выступил Юрий Зайцев. Эта картина — его дебют в «полном метре», при этом он уже успел получить награду «Золотой орел» в номинации «Лучший короткометражный фильм» за ленту «Материя».
Отмечается, что кастинг на основную роль продолжался долго, режиссер выбирал из более чем 200 кандидатов. Главного героя, 16-летнего Мота, исполняет уже известный зрителям по фильмам «Анора» и «Сто лет тому вперед» Марк Эйдельштейн. Одну из главных ролей в картине исполнила Дарья Екамасова («Легенда № 17», «Анора»). Также в фильме снялись Виктория Толстоганова («Движение вверх», «Казнь»), Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Черная весна»), Евгений Коряковский («Чистые», «Пищеблок») и другие артисты.