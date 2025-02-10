«Ленфильм» завершил съемки драмы с участием Марка Эйдельштейна

По сюжету в жизни 16-летнего Мота наступает «апокалипсис», когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме. «Ганди молчал по субботам» — история о том, что настоящий дом — не крыша над головой, а человек рядом, способный тебя услышать.