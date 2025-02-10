Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Романтизм и темперамент: Марианна Вертинская об Олеге Стриженове

Вертинская назвала Стриженова гениальным актером и одним из лучших артистов отечественного кино
Олег Стриженов
Олег СтриженовИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская высказалась о кончине народного артиста СССР Олега Стриженова. Ее цитирует NEWS.ru.

Вертинская назвала Стриженова гениальным актером и одним из лучших артистов отечественного кино.

«Такой романтизм, такой темперамент, такая графика всех его ролей. <…> Он не работал последнее время, но уход такого человека из мира… Очень жалко», — сказала актриса.

Она также выразила соболезнования 86-летней вдове артиста — актрисе Лионелле Стриженовой.

О том, что Стриженова не стало на 96-м году жизни, сообщалось накануне. За несколько дней до этого стало известно, что у актера случился инфаркт головного мозга.

Олег Стриженов известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт» и другим. 

Ранее была названа предварительная причина смерти Олега Стриженова.