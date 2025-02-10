Актриса стала одной из самых юных участниц каста «Парка Юрского периода». Внучку профессора Джона Хэммонда, который задумал создать парк развлечений с доисторическими ящерами, Ариана сыграла в возрасте 13 лет. Зрителям сразу запомнилась рассудительная девочка, которая храбро противостояла атакам древних ящеров и спасает своего младшего брата. Примечательно, что профессиональный путь Арианы Ричардс начался еще в 1986 году с рекламы парикмахерской. В 1992 году за роль в фильме «Арлина и Кимберли» Ариана получила премию «Молодые актеры» в номинации «Лучшая молодая актриса ТВ».