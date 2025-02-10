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Как спустя 30 с небольшим лет изменились актеры «Парка Юрского периода»

Что стало с исполнителями ролей Элли Сэттлер, Лекс и Тима Мерфи, а также доктора Гранта и других, читайте в статье
Надежда Яворовская
Автор Кино Mail
Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Джозеф Маццелло в фильме «Парк Юрского периода»
Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Джозеф Маццелло в роли Элли Сэттлер, Яна Малкольма, Тима МерфиИсточник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Культовый статус научно-фантастической картины Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» сложно оспорить. Картина породила целую вселенную из нескольких фильмов — шести полнометражных, двух короткометражных и одного анимационного, а также романов, рассказов, комиксов и видеоигр. Помимо оригинального сценария и впечатляющих спецэффектов, популярности поспособствовала и актерская игра, позволившая создать по-настоящему объемных и запоминающихся персонажей. 

Как изменились исполнители культовых ролей спустя три десятилетия с хвостиком, расскажем в статье.

Доктор Малкольм — Джефф Голдблюм

Джефф Голдблюм в сериале «Парк Юрского периода»
Джефф Голдблюм в роли Яна МалкольмаИсточник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Роль математика Яна Малкольма — одна из ярких в послужном списке актера. Хотя до того как попасть в каст «Мир Юрского периода», Джефф Голдблюм снялся в нескольких десятках проектах, а популярным его сделали хоррор «Муха» и мелодрама «Земные девушки легко доступны». 

В 1996 году фильмография Голдблюма пополнилась картиной с Уиллом Смитом в главной роли «День Независимости». Голдблюма также можно увидеть в двух продолжениях культовой франшизы, в том числе «Мир Юрского периода: Господство». В новым амплуа Джефф предстал в третьей части «Тора» и «Стражах Галактики. Часть 2». К своим 72 годам актер исполнил более 130 ролей.

Джефф Голдблюм
Джефф ГолдблюмИсточник: Алексей Молчановский

Джефф Голдблюм был несколько раз женат, а второй его супругой стала партнерша по «Мухе» Джина Дэвис. С 2014 года Голдблюм состоит в браке с гимнасткой Эмили Ливингстон. Пара воспитывает двоих сыновей.

Элли Сэттлер — Лора Дерн

Лора Дерн в фильме «Парк Юрского периода»
Лора Дерн в роли Элли СэттлерИсточник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Карьеру Лоры Дерн можно считать едва ли не самой успешной. Популярность актриса снискала, работая в картинах Дэвида Линча «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Внутренняя империя», «Твин Пикс». В копилке наград звезды «Оскар» за роль второго плана в фильме «Брачная история», и пять «Золотых глобусов», «Эмми» и премия Гильдии актеров. 

Лора Дерн начала сниматься с шести лет. Не последнюю роль в ее становлении сыграла и творческая среда, в которой росла девочка. Родители Лоры, Дайан Лэдд и Брюс Дерн, в разные годы также номинировались на премию «Оскар». Ровно за год до ее рождения они вместе снялись в картине «Дикие ангелы». 

На счету Дерн около ста ролей в фильмах и сериалах. Наиболее запоминающиеся из них — образы из картин «Основатель», «Маленькие женщины» и «Знакомство с Факерами 2». Лора также пробует в себя и в режиссерских работах. 

Лора Дерн
Лора ДернИсточник: Legion-Media.ru

Романы Дерн также оставили яркий след: в 80-е она встречалась с партнером по фильму «Синий бархат» Кайлом МакЛокленом, в 90-е — с коллегой по картине «Парк Юрского периода» Джеффом Голдблюмом. Позднее состоялась ее помолвка с актером Билли Бобом Торнтоном. Но замуж звезда вышла за музыканта Бена Харпера. В браке у них родились двое детей: сын Эллери Уокер Харпер и дочь Джая Харпер. Сейчас пара в разводе. 

Алан Грант — Сэм Нил

Сэм Нил в фильме «Парк Юрского периода»
Сэм Нил в роли Алана ГрантаИсточник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Роль доктора Гранта в картине исполнил уже известный к тому времени Сэм Нил, дебютировавший в главной роли в картине «Моя блестящая карьера». Помимо этого он успел появиться на экране в таких картинах, как «Одержимая», «Двухсотлетний человек» и «Пианино». Забавный факт: актеру часто доставались роли русских — он воплотил этот образ в фильмах «Энигма», «Америка» и «Доктор Живаго». Одну из его последних актерских работ можно увидеть в картине «Тор: Любовь и гром».

Сэм Нил в фильме «Тор: Любовь и гром».
Сэм Нил в роли ОдинаИсточник: кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

У Нила есть сын от актрисы Лизы Харроу и дочь от визажистки Норико Ватанабэ. Сэм был женат лишь однажды.

Сэмюэл Л. Джексон — Рэй Арнольд

Сэмюэл Л. Джексон в фильме «Парк Юрского периода»
Сэмюэл Л. Джексон в роли Рэя АрнольдаИсточник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

В «Парке Юрского периода» актер предстал в образе главного инженера парка Рэя Арнольда, который помог включить систему безопасности и пожертвовал собой ради спасения остальных. 

Карьера Сэмюэла Л. Джексона началась в 70-е, к настоящему моменту у актера более 200 фильмов, среди которых «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов», «Kingsman: Секретная служба», «Железный человек 2» и другие блокбастеры киновселенной Marvel, где он сыграл Ника Фьюри. Среди последних ролей Джексона — боевик с Венсаном Касселем «След киллера» и экранизация одноименной пьесы Огаста Уилсона «Уроки фортепиано». 

Сэмюэла Л. Джексона
Сэмюэла Л. Джексона Источник: Legion-Media.ru

Добавим, что от брака с актрисой Латане Ричардсон у Сэмюэла Л. Джексона есть дочь Зои, которая работает продюсером спортивного канала. 

Ариана Ричардс — Лекс Мерфи 

Джозеф Маццело, Ариана Ричардс в фильме «Парк Юрского периода»
Джозеф Маццело, Ариана Ричардс в роли Тима, Лексы МерфиИсточник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Актриса стала одной из самых юных участниц каста «Парка Юрского периода». Внучку профессора Джона Хэммонда, который задумал создать парк развлечений с доисторическими ящерами, Ариана сыграла в возрасте 13 лет. Зрителям сразу запомнилась рассудительная девочка, которая храбро противостояла атакам древних ящеров и спасает своего младшего брата. Примечательно, что профессиональный путь Арианы Ричардс начался еще в 1986 году с рекламы парикмахерской. В 1992 году за роль в фильме «Арлина и Кимберли» Ариана получила премию «Молодые актеры» в номинации «Лучшая молодая актриса ТВ».

В 90-е фильмография Ариана пополнилась ужастиком «Дрожь земли» и продолжением фантастического боевика «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир», а потом Ричардс внезапно пропала с экранов. Продолжать карьеру в Голливуде актриса не стала и переключилась на живопись.

Сейчас Ариана Ричардс владеет собственной художественной галереей в Портленде. Она замужем за каскадером Марком Болтоном, у них есть дочь.

Джозеф Маццелло — Тим Мерфи 

Джозеф Маццело в фильме «Парк Юрского периода»
Джозеф Маццело в роли Тима МерфиИсточник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Роль брата Лекс Мерфи в «Парке Юрского периода» не была для Джозефа Маццелло дебютной. Он начал сниматься в шесть лет, причем в таких фильмах, как «Запретные темы» и «Презумпция невиновности». 

В 90-е Маццелло сыграл еще в нескольких картинах, включая небольшой эпизод в продолжении картины Спилберга о динозаврах «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир фильм». Карьера актера пошла на спад, пока в 2010 году не вышел ставший хитом фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть», в котором Джозеф воплотил образ сооснователя запрещенной в РФ платформы Дастина Московица. 

Джозеф Маццелло в фильме «Богемская рапсодия»
Джозеф Маццелло в роли Джона ДиконаИсточник: кадр из фильма «Богемская рапсодия»

После этого Мацелло снимался в основном в телесериалах, наибольшую популярность получила военная драма «Тихий океан». Но самой яркой ролью актера стал образ басиста группы Queen Джона Дикона в байопике «Богемская рапсодия». 

Осенью 2024 года Джозефу исполнился 41 год, о том, как развивается его личная жизнь, неизвестно.