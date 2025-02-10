Селена Гомес вышла на публику в мини-платье с акцентом на бедрах

Гомес была замечена на 40-м международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Певица вышла на красную дорожку в белом мини-платье с баской и акцентным цветком на бедрах. Актриса добавила к наряду кольца и туфли на каблуках в тон. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.