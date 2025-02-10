Селена Гомес вышла на публику в мини-платье с акцентом на бедрах

Певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в мини-платье с акцентом на бедрах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Гомес была замечена на 40-м международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Певица вышла на красную дорожку в белом мини-платье с баской и акцентным цветком на бедрах. Актриса добавила к наряду кольца и туфли на каблуках в тон. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.
В конце января Селена Гомес, у которой мексиканское происхождение, опубликовала в соцсети видео, где заявила, что ей жаль «ее людей», которых подвергнут депортации за нелегальную миграцию. Актриса предстала перед поклонниками в слезах. После критики Гомес удалила видео со словами «Кажется, теперь ненормально демонстрировать эмпатию».
Однако ролик распространяется в социальных сетях вместе с видео о роскошном поместье артистки и комментариями о том, что она не сталкивается в своей жизни с проблемами обычных людей.