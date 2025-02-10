Популярный в России блогер сыграет скуфа в кино

Мем о скуфах зародился на имиджборде «Двач». Его придумали после того, как россиянин Алексей Скуфьин, будучи завсегдатаем имиджборда, вступил в конфликт с другим пользователем и записал для него видео. После этого двачеры обнародовали личную информацию Скуфьина и принялись его высмеивать. Слово «скуф» же на платформе начали использовать для обозначения мужчин, с точки зрения двачеров непривлекательных и недостаточно заботящихся о своем внешнем виде. При этом понятие может употребляться как в оскорбительном, так и в шуточном и самоироничном ключе.