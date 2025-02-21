О чем фильм «Сент-Экзюпери»
Юный Антуан де Сент-Экзюпери со своим более опытным напарником Анри Гийоме выполняют на двух легкомоторных самолетах рейс по доставке почты в Аргентине. Начинается гроза, и Антуан пытается подняться выше, к солнцу — но его машина не тянет на такой высоте и глохнет. Пилоту приходится совершить вынужденную посадку в море. Анри приземляется рядом на острове, спасает друга и его груз, а чтобы согреться, Антуан прихватывает молодого тюленя. Так они добираются до базы и устраивают маленький праздник.
Но голос директора их почтовой компании, прорывающийся через помехи из радиостанции, не слишком радостен. Потерян дорогой самолет, фирма терпит убытки, ей грозит банкротство. Анри решается на смелый эксперимент — проложить путь прямо над Кордильерами, значительно сократив расстояние и время доставки почты. Ведь девиз компании «Аэропосталь» — «почта важнее жизни»! И несколько пилотов уже погибли во имя этой идеи. Над горами связь с Гийоме прерывается. Все уверены, что он погиб. Но Антуан не может бросить друга и отправляется на его поиски.
Зачем смотреть
По сюжету «Сент-Экзюпери» — романтизированная производственная драма с верной дружбой и любовью, преодолевающей смерть. Но по исполнению — скорее магический реализм, фэнтези, словно сотканное из снов и воспоминаний главного героя, или своего рода аргентинский психоделический трип.
В основу истории вошли вполне реальные события из жизни летчика и писателя Сент-Экзюпери, описанные им в книге «Планета людей», но подаются они как мистическая притча о романтике полетов и производственного долга. Громкий девиз компании и готовность летчиков реально отдать жизни за доставку почты первоначально шокирует, но героям без лишней патетики удается донести до зрителя чувство, которое ими движет. Без веры в, казалось бы, сугубо рациональную и жестокую миссию фирмы не будет смысла и в том романтическом образе жизни, который ведут друзья и их девушки-радистки.
В центре картины стоит весьма интересное актерское трио — Луи Гаррель в роли Антуана, Венсан Кассель в образе Анри и Дайан Крюгер, сыгравшая его жену. Выбор Гарреля, правда, несколько странный — он совсем не похож на реального Экзюпери и слегка эмоционально переигрывает. А вот Кассель и Крюгер великолепны и вызывают желание смотреть фильм о их героях.
Почему можно не смотреть
Поскольку это фильм об Экзюпери, скитания главного героя в поисках друга наполнены сюрреалистическими аллюзиями на его самый знаменитый роман «Маленький принц». Остров в виде шляпы, девушка с лисенком, овцы, развевающийся шарф — все это словно пасхалки для фанатов книги, но в приключенческой драме смотрятся чужеродно.
Картина выглядит очень красивой, почти каждый кадр, уж с самолетами точно, просится в рамку и на стену, но за этой красотой потерялась сама история. Ради реализма все снималось на подлинной натуре, но потом ради художественности и мистического флера так перекрашено, что выглядит нарисованным.
Жаль, что не удалось соблюсти баланс между магией и реализмом. Фильм наполнен напряжением и одновременно буксует в развитии, отчего порою скучноват.