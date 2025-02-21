Но голос директора их почтовой компании, прорывающийся через помехи из радиостанции, не слишком радостен. Потерян дорогой самолет, фирма терпит убытки, ей грозит банкротство. Анри решается на смелый эксперимент — проложить путь прямо над Кордильерами, значительно сократив расстояние и время доставки почты. Ведь девиз компании «Аэропосталь» — «почта важнее жизни»! И несколько пилотов уже погибли во имя этой идеи. Над горами связь с Гийоме прерывается. Все уверены, что он погиб. Но Антуан не может бросить друга и отправляется на его поиски.