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Том Круз шокировал поклонников внешним видом: «Чье это лицо?»

Актер спровоцировал слухи о подтяжке лица
Том Круз
Том Круз

Голливудский актер Том Круз шокировал поклонников внешним видом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

9 февраля в «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане прошел решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Во время соревнований был показан ролик, в котором Том Круз обращался к командам «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». 62-летний актер снялся в черной рубашке и джинсах на фоне экрана, где транслировались кадры со спортсменами. Интернет-пользователи не узнали артиста, о чем стали писать в соцсетях.

«Том Круз на этом “Супербоуле” говорит о давлении — нет большего давления, чем то, которое испытывает его кожа после подтяжки», «Чье это лицо было у Тома Круза? Оно показалось мне знакомым, но я не смог вспомнить», «Том Круз — это воплощенный искусственный интеллект», «Что случилось с Томом Крузом?», «Это Том Круз?» — писали поклонники в соцсети.