Том Круз шокировал поклонников внешним видом: «Чье это лицо?»

«Том Круз на этом “Супербоуле” говорит о давлении — нет большего давления, чем то, которое испытывает его кожа после подтяжки», «Чье это лицо было у Тома Круза? Оно показалось мне знакомым, но я не смог вспомнить», «Том Круз — это воплощенный искусственный интеллект», «Что случилось с Томом Крузом?», «Это Том Круз?» — писали поклонники в соцсети.