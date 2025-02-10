Дочь Гвинет Пэлтроу вышла на публику в платье с прозрачным верхом

Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.