Дочь Гвинет Пэлтроу вышла на публику в платье с прозрачным верхом

Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл появилась на публике в кружевном платье. Об этом сообщает Dailу Mail.
20-летняя дочь актрисы и музыканта Криса Мартина Эппл посетила вечеринку бренда косметики Hourglass Cosmetics. Девушка позировала в «голом» платье-комбинации с кружевом. Образ она дополнила чокером и сапогами с острым мысом. Ей также сделали макияж с красной помадой и укладку с локонами.
Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.
В марте актриса показала поклонникам редкую фотографию со своим супругом. Гвинет Пэлтроу предстала в кадре в черном купальнике и солнцезащитных очках в леопардовой оправе. Она лежала на диване вместе с Брэдом Фэлчаком.