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Дочь Гвинет Пэлтроу вышла на публику в платье с прозрачным верхом

Эппл Мартин посетила вечеринку бренда косметики Hourglass Cosmetics в откровенном платье

Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл появилась на публике в кружевном платье. Об этом сообщает Dailу Mail.

Эппл Мартин
Эппл МартинИсточник: Legion-Media.ru

20-летняя дочь актрисы и музыканта Криса Мартина Эппл посетила вечеринку бренда косметики Hourglass Cosmetics. Девушка позировала в «голом» платье-комбинации с кружевом. Образ она дополнила чокером и сапогами с острым мысом. Ей также сделали макияж с красной помадой и укладку с локонами.

Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.

В марте актриса показала поклонникам редкую фотографию со своим супругом. Гвинет Пэлтроу предстала в кадре в черном купальнике и солнцезащитных очках в леопардовой оправе. Она лежала на диване вместе с Брэдом Фэлчаком.