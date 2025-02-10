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Номинант «Золотой маски» снимет сериал по Виктору Пелевину

Режиссер Бархатов взялся за экранизацию книги Пелевина «Трансгуманизм Inc.»
Василий Бархатов
Василий Бархатов

Номинант на театральную премию «Золотая маска» Василий Бархатов снимет сериал по книге Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.». Об этом сообщил Кинопоиск.

В театре Бархатов ставил оперетту «Летучая мышь» для Большого театра, оперы «Енуфа», «Братья Карамазовы» для Мариинского театра, оперу «Евгений Онегин» для Михайловского театра. Кроме того, постановщик работал с МХТ им. А. П. Чехова и с Литовским национальным театром оперы и балета. Его постановки шли в театрах немецкого города Мангейма, швейцарского Базеля и в Венской камерной опере.

Для большого экрана Бархатов снял картину «Атомный Иван» с Григорием Добрыгиным и Юлией Снигирь. Сценарий проекта «Трансгуманизм Inc.» Бархатов написал в соавторстве с Анной Борисовой, с которой раньше работал над сериалом «С нуля» о Москве нулевых.

В экранизации Плюс Студии и компании Gala Production будет шесть серий-новелл. По сюжету книги в будущем люди могут сохранить сознание после своей кончины в специальном баночном хранилище, однако это стоит больших денег. Производство сериала уже стартовало, весь 2025 год команда проекта планирует посвятить разработке цифрового мира, в котором существуют персонажи истории.

Накануне сообщалось, что в России снимут адаптацию турецкого хита «Черная любовь».