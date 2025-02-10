Номинант «Золотой маски» снимет сериал по Виктору Пелевину

В экранизации Плюс Студии и компании Gala Production будет шесть серий-новелл. По сюжету книги в будущем люди могут сохранить сознание после своей кончины в специальном баночном хранилище, однако это стоит больших денег. Производство сериала уже стартовало, весь 2025 год команда проекта планирует посвятить разработке цифрового мира, в котором существуют персонажи истории.