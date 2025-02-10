Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кого Киллиан Мерфи может сыграть в сериале по «Гарри Поттеру»

Инсайдер Рихтман: Киллиан Мерфи может сыграть злодея в новом «Гарри Поттере»
Киллиан Мерфи
Киллиан МерфиИсточник: Legion-Media.ru

Актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла в предстоящем сериале по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает Дэниэл Рихтман на сайте Patreon.

Официального кастинга в сериал еще не было, поскольку проект находится на ранней стадии разработки.

В оригинальном фильме «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года роль профессора Квиринуса Квиррелла досталась актеру Иэну Харту. Этот персонаж является первым антагонистом серии — он делает из себя сосуд для главного злодея Волан-де-Морта.

В декабре 2024 года стало известно, что съемки сериала о Гарри Поттере начнутся в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона летом 2025 года. Премьера планируется в 2026 году.

До этого СМИ писали, что профессора Северуса Снейпа в предстоящем шоу может сыграть темнокожий актер Паапе Эссьеду. А звезда «Шпионского моста» Марк Райлэнс близок к подписанию контракта на роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.

Недавно режиссер двух фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус заявлял, что хотел бы видеть Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта. Он называл звезду «Острых козырьков» одним из своих любимых артистов.