Стало известно, кого Киллиан Мерфи может сыграть в сериале по «Гарри Поттеру»

Актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла в предстоящем сериале по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает Дэниэл Рихтман на сайте Patreon.