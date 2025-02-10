Звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» победила рак

Марина Дюжева снималась в таких фильмах, как «Мимино» и «По семейным обстоятельствам». В картине «Покровские ворота» она появилась всего на несколько минут, но ее эффектный образ отложился в памяти всех посмотревших эту ленту. Кроме того, голос Дюжевой может быть знаком поклонникам «Гарри Поттера». Именно она в русском дубляже озвучивала персонажа Молли Уизли, а также всех женских героев в сериале «Элен и ребята».