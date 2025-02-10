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Звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» победила рак

Актриса Марина Дюжева излечилась от онкологии спустя полтора года
Марина Дюжева
Марина ДюжеваИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса Марина Дюжева победила онкологию спустя полтора года лечения. Она столкнулась с раком горла, который был выявлен на ранней стадии, сообщает Mash.

Артистка обратилась в больницу полтора года назад, когда ей стало больно глотать, а во рту постоянно ощущалась сухость. Специалисты нашли опухоль в небной миндалине. После нескольких курсов химиотерапии злокачественных клеток у 69-летней Дюжевой не осталось. Теперь актриса будет оставаться под наблюдением врачей во избежание рецидива.

Марина Дюжева снималась в таких фильмах, как «Мимино» и «По семейным обстоятельствам». В картине «Покровские ворота» она появилась всего на несколько минут, но ее эффектный образ отложился в памяти всех посмотревших эту ленту. Кроме того, голос Дюжевой может быть знаком поклонникам «Гарри Поттера». Именно она в русском дубляже озвучивала персонажа Молли Уизли, а также всех женских героев в сериале «Элен и ребята».