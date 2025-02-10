Чулпан Хаматова рассказала о самом ужасном воспоминании из детства

«Помню, как однажды шла из школы и рыдала. Я просто поняла, что [школа] — это моя тюрьма, и, кроме учителя по математике, никого нет вокруг. Меня ломают, меня уничтожают и заставляют жить по тем правилам, которые я не хочу принимать. Мне не к кому было обратиться…» — начала артистка.