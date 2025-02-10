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Названа предварительная причина смерти Олега Стриженова

SHOT: предварительной причиной смерти Стриженова стал ишемический инсульт
Олег Стриженов
Олег СтриженовИсточник: Legion-Media.ru

Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

До этого стало известно, что народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни.

За несколько дней до этого стало известно, что у актера случился инфаркт головного мозга. После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что Стриженов-старший попал в больницу.

До этого его супруга Лионелла Стриженова сообщила, что ее муж проходил плановое обследование в больнице.