Названа предварительная причина смерти Олега Стриженова

За несколько дней до этого стало известно, что у актера случился инфаркт головного мозга. После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что Стриженов-старший попал в больницу.