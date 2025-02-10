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Минкультуры: планируемые показатели доли кино в 2025 году составят около 80%

В ведомстве рассказали, что ежегодно осуществляется отбор заявок проектов от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры России ожидает долю российского кино в кинотеатрах к концу 2025 года порядка 80%. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

«Планируемые показатели доли российского кино в кинотеатральной посещаемости в 2025 году — порядка 80%», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, ежегодно осуществляется конкурсный отбор заявок проектов от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на производство национальных игровых, неигровых и анимационных национальных фильмов, и анимационных сериалов.

Там добавили, что объявление результатов конкурсного отбора в 2025 году запланировано на первое полугодие.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила ТАСС, что объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. Она также уточнила, что итогам октября 2024 года на счету отечественных фильмов было 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей.