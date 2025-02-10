Минкультуры: планируемые показатели доли кино в 2025 году составят около 80%

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила ТАСС, что объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. Она также уточнила, что итогам октября 2024 года на счету отечественных фильмов было 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей.