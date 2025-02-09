Умер народный артист Олег Стриженов

7 февраля Telegram-канал SHOT писал, что 95-летний народный артист был экстренно госпитализирован из-за инфаркта мозга (нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга). После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что мужчина попал в больницу.