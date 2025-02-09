Феномен Юры Борисова объяснили

Певец Дима Билан объяснил феномен актера Юры Борисова, ставшего первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Его слова приводит KP.RU.
По мнению исполнителя, в артисте есть цепляющая неподдельная искренность. «У Юры Борисова такая необузданная юношеская энергия, которая всех вдохновляет», — сказал певец.
Ранее Юра Борисов ответил на вопрос о планах на предстоящую церемонию вручения премии «Оскар».
Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).