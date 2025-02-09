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Феномен Юры Борисова объяснили

Дима Билан объяснил феномен актера необузданной юношеской энергией
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Алексей Молчановский

Певец Дима Билан объяснил феномен актера Юры Борисова, ставшего первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Его слова приводит KP.RU.

По мнению исполнителя, в артисте есть цепляющая неподдельная искренность. «У Юры Борисова такая необузданная юношеская энергия, которая всех вдохновляет», — сказал певец.

Ранее Юра Борисов ответил на вопрос о планах на предстоящую церемонию вручения премии «Оскар».

Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).