82-летний Харрисон Форд снялся в шортах для модного журнала и удивил фанатов

Американский актер кино и телевидения Харрисон Форд снялась в необычном образе для журнала WSJ и удивил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице издания в соцсети.
82-летний артист предстал на размещенном черно-белом кадре в футболке и шортах, оформленных зигзаообрным принтом. Также на нем были браслеты и кроссовки с развязанными шнурками. В то же время на другом снимке знаменитость запечатлен в рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами.
Поклонники разделились во мнениях по поводу внешнего вида звезды «Звездных войн» и «Индианы Джонс» и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «На первом фото не хватает скейтборда», «Боже, что случилось с его лицом?», «Эти фото ужасны», «Легенда», «Он такой классный», «Все еще горячий мужчина», «Выглядит в свои 82 шикарно», — высказывались они.
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