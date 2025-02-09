82-летний Харрисон Форд снялся в шортах для модного журнала и удивил фанатов

82-летний артист предстал на размещенном черно-белом кадре в футболке и шортах, оформленных зигзаообрным принтом. Также на нем были браслеты и кроссовки с развязанными шнурками. В то же время на другом снимке знаменитость запечатлен в рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами.