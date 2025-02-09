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Два фильма впервые в истории получили главную награду испанской премии «Гойя»

В 2024 году премию в категории «Лучший фильм» получила лента «Общество снега»
Каролина Юсте на вручении премии «Гойя» 2025
Каролина Юсте на вручении премии «Гойя» 2025Источник: Legion-Media.ru

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Испанская кинопремия «Гойя» в категории «Лучший фильм» досталась сразу двум фильмам — драме «47» (El 47) режиссера Марселя Баррены и триллеру «Внедрившаяся» (La infiltrada) Аранчи Эчеваррии. Об этом сообщается на сайте премии.

Уточняется, что «впервые в истории премии “Гойя” была ничья и два фильма получили главную награду». Звания лучшего актера был удостоен Эдуард Фернандес, лучшей актрисы — Каролина Юсте. Исаки Лакуэста и Пол Родригес получили премию за лучшую режиссуру. Награда в категории «Лучший европейский фильм» досталось мюзиклу «Эмилия Перес» (Emilia P rez) французского режиссера Жака Одиара.

Национальная кинопремия «Гойя» названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746−1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.

В 2024 году премию в категории «Лучший фильм» получила лента «Общество снега» (La sociedad de la nieve) режиссера Хуана Антонио Байоны.