Два фильма впервые в истории получили главную награду испанской премии «Гойя»

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Испанская кинопремия «Гойя» в категории «Лучший фильм» досталась сразу двум фильмам — драме «47» (El 47) режиссера Марселя Баррены и триллеру «Внедрившаяся» (La infiltrada) Аранчи Эчеваррии. Об этом сообщается на сайте премии.
Уточняется, что «впервые в истории премии “Гойя” была ничья и два фильма получили главную награду». Звания лучшего актера был удостоен Эдуард Фернандес, лучшей актрисы — Каролина Юсте. Исаки Лакуэста и Пол Родригес получили премию за лучшую режиссуру. Награда в категории «Лучший европейский фильм» досталось мюзиклу «Эмилия Перес» (Emilia P rez) французского режиссера Жака Одиара.
Национальная кинопремия «Гойя» названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746−1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.
В 2024 году премию в категории «Лучший фильм» получила лента «Общество снега» (La sociedad de la nieve) режиссера Хуана Антонио Байоны.