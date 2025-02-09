Два фильма впервые в истории получили главную награду испанской премии «Гойя»

Уточняется, что «впервые в истории премии “Гойя” была ничья и два фильма получили главную награду». Звания лучшего актера был удостоен Эдуард Фернандес, лучшей актрисы — Каролина Юсте. Исаки Лакуэста и Пол Родригес получили премию за лучшую режиссуру. Награда в категории «Лучший европейский фильм» досталось мюзиклу «Эмилия Перес» (Emilia P rez) французского режиссера Жака Одиара.