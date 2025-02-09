62-летняя Деми Мур появилась на публике в «голом» платье

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
62-летняя Деми Мур посетила 77-ю ежегодную церемонию вручения премии DGA Awards, которая прошла 8 февраля в отеле Beverly Hilton, Лос-Анджелес. Актриса выбрала для мероприятия серое прозрачное макси-платье, украшенное вышивкой. Артистка надела под него бюстгальтер и трусы с завышенной талией в тон.
Знаменитость дополнила наряд серьгами и кольцами. Ей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовыми губами.
Среди гостей мероприятия также были Зои Салдана, Эль Фаннинг, Майки Мэдисон и другие знаменитости.
20 января в сети появилось видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Эндрю Гарфилд «кокетничали» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». В ролике актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. После этого интернет-пользователи заподозрили, что у звезд роман. По словам инсайдера из окружения актеров, между ними «возникла искра еще несколько месяцев назад».
Накануне Деми Мур рассказала о роли в «Субстанции» и о реакции на номинацию на «Оскар».