62-летняя Деми Мур появилась на публике в «голом» платье

20 января в сети появилось видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Эндрю Гарфилд «кокетничали» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». В ролике актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. После этого интернет-пользователи заподозрили, что у звезд роман. По словам инсайдера из окружения актеров, между ними «возникла искра еще несколько месяцев назад».