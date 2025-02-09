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62-летняя Деми Мур появилась на публике в «голом» платье

Актриса показала фигуру в прозрачном платье

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

62-летняя Деми Мур посетила 77-ю ежегодную церемонию вручения премии DGA Awards, которая прошла 8 февраля в отеле Beverly Hilton, Лос-Анджелес. Актриса выбрала для мероприятия серое прозрачное макси-платье, украшенное вышивкой. Артистка надела под него бюстгальтер и трусы с завышенной талией в тон.

Знаменитость дополнила наряд серьгами и кольцами. Ей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовыми губами.

Среди гостей мероприятия также были Зои Салдана, Эль Фаннинг, Майки Мэдисон и другие знаменитости.

20 января в сети появилось видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Эндрю Гарфилд «кокетничали» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». В ролике актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. После этого интернет-пользователи заподозрили, что у звезд роман. По словам инсайдера из окружения актеров, между ними «возникла искра еще несколько месяцев назад».

Накануне Деми Мур рассказала о роли в «Субстанции» и о реакции на номинацию на «Оскар».