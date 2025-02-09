Нино Нинидзе высмеяла слухи о свадьбе: «Ошибочка вышла»

Нинидзе не делится подробностями личной жизни. У артистки есть сын от звезды «Диверсанта» Кирилла Плетнева. Актеры в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Они решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему.