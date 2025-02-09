Звезда «Елок» раскрыл имя сына

20 января Кулик стал отцом в третий раз. У него появился на свет сын. Артист опубликовал фото с новорожденным на следующий день. Режиссер женат на Регине Гайсиной с 2018 года. Супруга артиста занимается бизнесом по пошиву женской одежды и нижнего белья. В 2020-м бизнесвумен родила дочь Софию, а в 2022-м — сына Федора.