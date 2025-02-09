Анджелина Джоли объяснила, зачем продала фото своих детей

«Это странная вещь, которую приходится делать, но это был своего рода лучший вариант, это было ради их безопасности. Дело в том, что кто-то все равно придет за этим (фото), и это станет проблемой. Было лучше контролировать, сделать все безопасным способом. И сделать с этим что-то хорошее, очевидно, если можешь. Это гораздо лучше», — сказала актриса во время Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.