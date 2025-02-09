Анджелина Джоли объяснила, зачем продала фото своих детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что решила продать фотографии своих новорожденных близнецов Нокса и Вивьен из-за папарацци. Ее слова приводит издание New York Post.
«Это странная вещь, которую приходится делать, но это был своего рода лучший вариант, это было ради их безопасности. Дело в том, что кто-то все равно придет за этим (фото), и это станет проблемой. Было лучше контролировать, сделать все безопасным способом. И сделать с этим что-то хорошее, очевидно, если можешь. Это гораздо лучше», — сказала актриса во время Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.
В 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт продали первые фото своих близнецов Нокса и Вивьен журналу People. Знаменитости получили за снимки $14 миллионов, которые направили в свой благотворительный фонд помощи детям «Jolie-Pitt Foundation».
У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.
31 декабря издание People сообщило, что актеры достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, звезды подписали документы на развод 30 декабря.
Накануне Анджелина Джоли призналась, что ни один из ее шестерых детей не хочет сниматься в кино.