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Звезда ремейка «Грязных танцев» Тони Робертс умер в возрасте 85 лет

Причиной смерти актера стали осложнения, вызванные раком легких
Тони Робертс в фильме «Грязные танцы»
Тони Робертс в фильме «Грязные танцы»

В возрасте 85 лет умер известный американский актер, звезда ремейка «Грязных танцев» Тони Робертс. Он скончался в своем доме на Манхэттене, пишет THR.

Уточняется, что Робертса не стало 7 февраля. По словам его дочери, причина смерти – осложнения от рака легких.

Тони Робертс родился 22 октября 1939 года в Нью-Йорке, окончил Высшую школу музыки и искусств, а также Северо-Западный университет. Он сыграл в более 90 картинах, впервые на экране появился в 1956 году. Среди его работ: «Снова 18», «Она написала убийство», «Лови момент», «Закон и порядок»  и другие.