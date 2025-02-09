Звезда ремейка «Грязных танцев» Тони Робертс умер в возрасте 85 лет

Тони Робертс родился 22 октября 1939 года в Нью-Йорке, окончил Высшую школу музыки и искусств, а также Северо-Западный университет. Он сыграл в более 90 картинах, впервые на экране появился в 1956 году. Среди его работ: «Снова 18», «Она написала убийство», «Лови момент», «Закон и порядок» и другие.