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Блейк Лайвли не получила приглашение на Супербоул на фоне скандала с Джастином Бальдони

Тейлор Свифт не включила актрису в число своих гостей
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Похоже, в результате конфликта с Джастином Бальдони от Блейк Лайвли отворачиваются не только фанаты, но и ее ближайшие друзья. Как сообщает таблоид TMZ, актриса не получила приглашение на воскресный Супербоул — главное спортивное мероприятие США. При чем тут голливудские селебрити? Объясняем: за победу в финальной игре сезона сразится команда Трэвиса Келси — возлюбленного певицы Тейлор Свифт. Неудивительно, что все внимание будет приковано к ложе артистки и звездным гостям, которых она решит пригласить. В прошлом году среди них была Лайвли — а вот на этот раз Тейлор решила подругу не звать.

Накануне стало известно, что певица буквально в ярости из-за того, что Лайвли втянула ее в скандал с Джастином Бальдони. Напомним, чтобы придать веса своим аргументам, Блейк в переписке с режиссером сравнила себя с кхалиси из «Игры престолов», а Тейлор Свифт и Райана Рейнольдса назвала своими драконами. Но, похоже, переоценила поддержку своей верной подруги: Тейлор явно не хочет, чтобы проблемы Блейк ассоциировались с ней, особенно в такой важный день для ее возлюбленного.

Как отмечают СМИ, приятельницы давно не виделись: последнее время Тейлор проводила много времени с Трэвисом и не заезжала в Нью-Йорк, где живет Блейк. Сама же актриса тем временем продолжает верить, что влиятельная подруга все еще на ее стороне, но, по словам, инсайдера, их отношениям уже нанесен непоправимый удар. 