Блейк Лайвли не получила приглашение на Супербоул на фоне скандала с Джастином Бальдони

Похоже, в результате конфликта с Джастином Бальдони от Блейк Лайвли отворачиваются не только фанаты, но и ее ближайшие друзья. Как сообщает таблоид TMZ, актриса не получила приглашение на воскресный Супербоул — главное спортивное мероприятие США. При чем тут голливудские селебрити? Объясняем: за победу в финальной игре сезона сразится команда Трэвиса Келси — возлюбленного певицы Тейлор Свифт. Неудивительно, что все внимание будет приковано к ложе артистки и звездным гостям, которых она решит пригласить. В прошлом году среди них была Лайвли — а вот на этот раз Тейлор решила подругу не звать.